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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية السنة النبوية الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
تردد قناة السعودية السنة النبوية، هي قناة فضائية سعودية، يمتلكها التليفزيون الحكومي السعودي، تبث محتواها من المدينة المنورة، من المسجد النبوي الشريف مباشرةً، حيث تنقل جميع الصلوات الخمس مباشرة، وفي خارج أوقات الصلاة تنقل صور مباشرة للمسجد النبوي الشريف، مع إذاعة بعض من الأحاديث النبوية الشريفة، ولذلك سميت بهذا الاسم لإذاعتها وتفسيرها للسنة النبوية الشريفة، وذلك عن طريق مذيعي القناة ومعظم المفسرين للأحاديث الشريفة، ومع الالتزام التام بالسياسة الإعلامية.
تردد قناة السعودية السنة النبوية
تأسست القناة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز. وبدأت بث محتواها رسمياً في 30 من ذي الحجة لعام 1430هــ. أي قبل قناة السعودية قرآن كريم بعام تقريباً. حيث أن مدير القناتين يكون الإعلامي المتميز “سليمان العيدي”. وقد يبحث الكثي على التردد الجديد للقناة عبر محرك البحث الشهير جوجل. لمتابعة واستمتاع ببرامج القناة والاستمتاع بالأحاديث النبوية الشريفة. والتفسير الصحيح للسنة النبوية الشريفة. ولذلك سوف نعرض في هذا المقال التردد الجديد للقناة على جميع الأقمار الصناعية.
التردد الجديد للقناة
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|H
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|العرب سات
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|H
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|ياه سات
|التردد
|11747
|الاستقطاب
|H
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|التردد
|12558
|الاستقطاب
|V
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|27500
مميزات القناة
- تبث الصلوات الخمس مباشرةً من المسجد النبوي الشريف.
- تعرض أحاديث النبي “محمد صل الله عليه وسلم” مع تفسير شامل لهذه الأحاديث النبوية الشريفة.
- تعتبر القناة من أشهر القنوات الدينية في السعودية والوطن العربي بأكمله.
- لديها قناة على اليوتيوب.
- تعرض محتواها بث مباشر عن طريق مواقع عديدة على شبكة الانترنت.
- تتميز بوضوح الصورة ونقائها.
- تتميز بوضوح الصوت لأنها تمتلك أحدث التقنيات في هذا المجال.
- تبث جميع برامجها بجودة فائقة وعالية وتستخدم تقنية HD.
- تعتبر قناة تربوية تعليمية دينية للسنة النبوية الشريفة والأحاديث النبوية الصحيحة وأيضاً تفسيرها بشكل علمي وصحيح.
- تستقبل القناة أهم رجال الدين المتميزين في هذا المجال.
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