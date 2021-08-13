تردد قناة السعودية السنة النبوية الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة السعودية السنة النبوية، هي قناة فضائية سعودية، يمتلكها التليفزيون الحكومي السعودي، تبث محتواها من المدينة المنورة، من المسجد النبوي الشريف مباشرةً، حيث تنقل جميع الصلوات الخمس مباشرة، وفي خارج أوقات الصلاة تنقل صور مباشرة للمسجد النبوي الشريف، مع إذاعة بعض من الأحاديث النبوية الشريفة، ولذلك سميت بهذا الاسم لإذاعتها وتفسيرها للسنة النبوية الشريفة، وذلك عن طريق مذيعي القناة ومعظم المفسرين للأحاديث الشريفة، ومع الالتزام التام بالسياسة الإعلامية.

تردد قناة السعودية السنة النبوية

تأسست القناة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز. وبدأت بث محتواها رسمياً في 30 من ذي الحجة لعام 1430هــ. أي قبل قناة السعودية قرآن كريم بعام تقريباً. حيث أن مدير القناتين يكون الإعلامي المتميز “سليمان العيدي”. وقد يبحث الكثي على التردد الجديد للقناة عبر محرك البحث الشهير جوجل. لمتابعة واستمتاع ببرامج القناة والاستمتاع بالأحاديث النبوية الشريفة. والتفسير الصحيح للسنة النبوية الشريفة. ولذلك سوف نعرض في هذا المقال التردد الجديد للقناة على جميع الأقمار الصناعية.

التردد الجديد للقناة

القمر الصناعي النايل سات التردد 12149 الاستقطاب H معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

القمر الصناعي العرب سات التردد 12149 الاستقطاب H معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

القمر الصناعي ياه سات التردد 11747 الاستقطاب H معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هوت بيرد التردد 12558 الاستقطاب V معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

مميزات القناة