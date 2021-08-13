تطوير سياسة وخصوصية تطبيق واتساب WhatsApp ميزة جديدة وخفية للمستخدمين

قام تطبيق واتساب WhatsApp بالتعريف عن الميزة الجديدة التي تحافظ على خصوصية وتقوم بتطوير سياستها لدى المستخدمين ومنع إزعاجهم، وقد أوضح التطبيق فكرة تطويره لميزة تمنح المستخدمين القدرة على منع الغرباء والأشخاص غير المسجلين بجهات الاتصال من إضافتهم إلى دردشة جماعية دون إذن منهم، وجاء تقرير في ZeeNews يشير إلى سوء استخدام البعض لتطبيق WhatsApp، من خلال إضافة المستخدمين لمجموعات غير ضرورية سواء بيع منتجات أو ترويج لخدمات دون موافقتك مما يعد أمرا مزعجا لهم. وطرح واتساب إعدادات المجموعات الجديدة فى التطبيق لأجل التخلص من إزعاج الدردشات الجماعية وتعزيز خصوصية المستخدم وذلك من طرق رفع مستوى التطبيق عالمياً في إطار حماية خصوصية المستخدم.

ميزة جديدة في تطبيق الواتساب

وتوصل فريق مطورو تطبيق واتساب إلى خاصية جديدة، بمساعدتها يمكنك منع أي شخص من إضافتك إلى مجموعة دون إذنك، وتتوفر هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على هواتف IoS و أندرويد، وذلك من خلال:

فتح التطبيق والنقر على الثلاث نقاط بالزاوية العليا من الشاشة واختيار Settings، ثم النقر فوق الحساب Account.

اختيار الخصوصية Privacy، ثم مجموعات Groups، وبعدها يجب تحديد خيار “الجميع Everyone” الذى يسمح لأى مستخدم إضافة رقم الهاتف إلى مجموعة دون إذن المستخدم، أو اختيار “جهات الاتصال الخاصة بى My Contacts” فهو يسمح للمستخدمين الذين قمت بحفظ أرقامهم فى جهات الاتصال، أو خيار “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء My Contacts Except” ويسمح ذلك بإجراء مزيد من التصفية وإزالة جهات الاتصال التى لا تريد إضافتها إلى مجموعة.

التخلص من إزعاج الدردشات الجماعية

وتعد الطريقة الأكثر تميزا للتخلص من إزعاج الدردشات الجماعية، وتأمين خصوصيتك وعدم قيام شخص غريب من إضافتك إلى مجموعة لا تخص المستخدم بصلة، هي إعدادات المجموعات الجديدة من واتساب. وتوصل فريق مطورو WhatsApp إلى خاصية جديدة، بمساعدتها يمكنك منع أي شخص من إضافتك إلى مجموعة دون إذنك، وتتوفر هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على هواتف آيفون و أندرويد، حيث يسمح هذا الإعداد بتعيين من يمكنه إضافتك إلى الدردشات الجماعية. ويقوم النظام الأساسي من واتساب، بتعيين الإعداد افتراضيا على خيار “الجميع Everyone”، مما يعني أنه يمكن لأي شخص لديه رقم هاتفك إضافتك إلى المجموعة. وعند تغيير هذا الإعداد، يمكن لمسؤولي المجموعة تزويدك برابط دعوة يمكنه مطالبتك بالانضمام إلى المجموعة.