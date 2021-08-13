نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي Z فولد 3 Samsung galaxy z fold في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة سامسونج جالكسي عن أحداث اصداراتها من الهواتف الذكية سامسونج جلاكسي Z فولد 3 Samsung galaxy z fold الذي يحتوي على معالج ثماني النواه Snapdragon 888 5G من تكنولوجيا 5 نانو، وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، فضلا عن كاميرا ثلاثية، وأغلب أنظمة التشغيل، مع بطارية كبيرة جدا، بدأت تساؤلات الكثيرون من محبي هواتف الهواتف الذكية ماركة سامسونج جلاكسي عن سعر ومواصفات الهاتف الجديد، الذي يحمل الكثير من المزايا والمواصفات التي من شأنها تحدد مدي قابلية الجهاز للشراء أو عدم الشراء.

مواصفات سامسونج جلاكسي Z فولد 3 Samsung galaxy z fold

يتوافر جهاز سامسونج جلاكسي الجديد بثلاث ألوان مختلفة اللون (الأخضر، الأسود، الفضي)، بالإضافة إلي أن الجهاز يضم احدث أنظمة التشغيل أندرويد 11 من نوعية one ui 3.5 فضلاً عن أن الجهاز يعمل بالشحن اللاسلكي السريع والتي تصل قوته إلي 25 واط، وشحن العكسي 4.5 واط، والدعم اللاسلكي 11 واط، وذلك مع بطارية 4400 مللي أمبير، مع منفذ type c، نذكركم بالهاتف الرائع الذي سعر يناسب الجميع سامسونج جالكسي a72.

يدعم الهاتف المحمول سامسونج جالكسي Z fold 3 Samsung dex من أجل توصيل الهاتف بالشاشة اللاسلكية، كما يضم الهاتف سماعات ستيريو مميزة لسماع الموسيقى ومقاطع الفيديو، فضلا عن أن الجهاز به جميع مستشعرات البصمة اليد والوجه وجميع عناصر الأمان وكما يحتوي على أحدث إصدارات البلوتوث 5.2 وكل من a2dp, le, aptx hd، كما يضم الواي فاي وعازل الضوضاء، كما يمكنكم متابعة سعر ومواصفات سامسونج جالكسي a52.

أبعاد الهاتف عند الطي 158.2*14.4*16مم وفي حالة عدم طي الجهاز 158.2*128*6.4 ملم، وزن الهاتف 271 جرام، مع دعم شرحتين اتصال من نوع nano sim فضلاً عن دعم الهاتف إلي جميع شبكات الجيل الخامس 5 G، ويدعم الجهاز قلم مخصص للكتابة s pen، وذكركم بالهاتف الذي استطاع ان يحتل مكانة كبيرة في العام الماضي سامسونج جالكسي a21s

مواصفات كاميرات Samsung galaxy z fold 3

يقدم الهاتف الجديد من سامسونج خدمة تصوير عالية الجودة تصل إلي 4k ودقة 2160 بكسل عبر المعدل العالي 60 إطار في الثانية، كما يمكنكم الاستفادة من خدمة slow motion للفيديوهات بجودة 1080 بكسل ومعدل التقاط عالي قد يتجاوز 240 إطار في الثانية.

تحتوي الكاميرات الخلفية للجهاز على 3 كاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 وf2.4و f2.2، كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 مع ذلك تجد مع طي الهاتف تجد كاميرا أخري تحتوي على كاميرا 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2، لا تنسي التعرف علي مواصفات هاتف سامسونج جالكسي f41.

سعر هاتف 3 Samsung galaxy z fold

يباع الهاتف بالسعر العالمي 1800 يورو للنسخة التي تضم الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، أما عن سعر الهاتف في الدول العربية فجاء كالتالي:

سعر الهاتف في الأردن 1500 دينار أردني.

السعر في مصر 33 ألف جنيه مصري.

سعر الهاتف في السعودية 7925 ريال سعودي.

السعر في الإمارات 7760 درهم إماراتي.

وصلنا إلي ختام توضيح كل ما يتعلق سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي Z فولد 3 Samsung galaxy z fold.