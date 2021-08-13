ألوان وأسعار سامسونج جالاكسي زي 3 القابل للطي معلومة متميزة عليك متابعتها

أعلنت شركة سامسونج عن الإصدار الثالث لأجهزة جالاكسي زي القابلة للطي، بها بعض التحسينات الرئيسية التي تزيده موثوقية، ومتانة، مقارنة بسابقه من الإصدارات لكي يتماشى مع الهواتف الذكية العادية. ومع ذلك هناك بعض مشاكل الموثوقية المرتبطة بالأجهزة القابلة لطي حتى الآن.

Samsung Galaxy Z Fold 3 جهاز المستقبل القابل للطي

يحتوي جهاز جالاكسي زي فولد3 على مجموعة من التصميمات الرئيسية والتحسينات. فهو مزود بإطار من الألومانيوم أقوى من إصدار جالاكسي زي فولد2. ولذلك فهو أكثر موثوقية ومتانة، حيز تستخدم هذه الإطارات نحو 10% من مادة الألومنيوم.

كما تم استخدام زجاج سامسونج جوريلا فيكتوس Samsung Gorilla Glass Victus لحماية الشاشة الخارجية، والجزء الخلفي للجهاز. كما تستخدم طبقة مطلية على الشاشة كواقي لها وحماية من الخدوش. وبالنسبة للشاشة القابلة للطي فلقد تم تصنيعها من الزجاج شديد النحافة.

المواصفات الرئيسية الأخرى لجهاز Galaxy Z Fold 3 هي كما يلي:

شرائح Snapdragon 888. 12 جيجا بايت رام، 256/512 جيجا بايت للتخزين. اتصال ثنائي الشريحة ، 5G ، Wi-Fi 6 ، Bluetooth 5.2 ، NFC ، GPS ، و USB-C. بطارية بسعة 4400 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات. الشحن اللاسلكي مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي. Android 11 بواجهة One UI 3.1. 158.2 × 67.1 × 14.4 ملم عند الإغلاق ، 158.2 × 128.1 × 6.4 ملم عند الفتح ؛ 271 جرام. مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos.

ألوان وأسعار Samsung Galaxy Z Fold 3