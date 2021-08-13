نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل خطوات تحميل فري فاير ماكس Free Fire Max 2021 على هاتفك والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت شعبية الألعاب الحديثة التي تستخدم الجرافيك حيث ينتظر الكثير من عشاق لعبة فرى فاير ماكس Free Fire Max 2021 التحديث الأخير للظهور وكيفية تحميله على الهاتف، حيث التحديث الأخير يمتاز بعدة خصائص ومزايا غير موجودة بالنسخ السابقة حيث زودت اللعبة في التحديث الاخير بمؤثرات صوتية وقوة في الجرافيك، واليكم خطوات تحميل فري فاير ماكس Free Fire Max 2021 بأسهل الطرق على الجوال والكمبيوتر بعد التحديث الرابع، فقد بدأت عمليات البحث تتزايد عليه، لذا سنوضح إليكم عبر هذا المقال طريقة التحميل النسخة الجديدة، التي حجمها بعد التحديث 991 ميجا بايت، حيث جاء التحديث الأخير به قوة كبيرة في الجرافيك والتأثيرات الصوتية وغيرها من الأسلحة الحديثة مثل (ac80) ووضع 1 مقابل 1 “الذئب الوحيد” وتعديل الاحصائيات الخاصة بالسلاح، حيث يتميز التحديث الجديد من free fire Max بتصميمات مختلفة وإضافة شخصيات جديدة في اللعبة بالإضافة إلي إمكانية تحميل اللعبة بشكل مجاني على أجهزة الاندرويد والايفون والكمبيوتر.

خطوات تحميل فري فاير ماكس Free Fire Max 2021

من الجدير بالذكر فقد إنتشرت لعبة فرى فاير ماكس بين الشباب والكبار وخاصة النسخة الأحدث منها بكل إمكانياتها التي تعطيك إحساسا ممتعا، ولكي يتم تحميل لعبة فرى فاير ماكس مجاناً على أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد وأيضاً أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام ISO، الاستمتاع باللعبة بعد التحديثات الجديدة في اللعبة التي جاءت بتاريخ 6 أغسطس 2021 برقم إصدار 2.641، حيث يمكنكم تحميل لعبة فرى فاير ماكس على الأندرويد من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي متجر جوجل بلاي.

ومن ثم الضغط في مربع البحث.

وكتابة تحميل فري فاير ماكس.

ثم النقر على كلمة تثبيت.

كما تستطيع تحميل اللعبة أيضا على جهاز الآيفون عن طريق البحث في متجر جوجل بلاي عن تنزيل free fire، أما عن تحميل اللعبة على الكمبيوتر فتحتاج إلي الدخول إلي موقع فري فاير ومن ثم تنزيل اللعبة، ولكن بعد تحميل اللعبة تحتاج الدخول إلي شحن جواهر فري فاير مجانا.

كيفية تثبيت لعبة فري فاير ماكس على الأندرويد:

لكي يتم تثبيت اللعبة على هاتفك المحمول عليك بإتباع عدة خطوات حتى يتم تثبيت اللعبة والإستمتاع بآخر تحديث لها، حيث تحتاج لضبط وتثبيت اللعبة على جهازك المحمول الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد أن تقوم بتحميل ملف apk + obb وبعدها تقوم بتفعيل أيقونة تثبيت التطبيقات الموجودة بالمصادر الغير معرفة في جهازك المحمول داخل إعدادات الخصوصية والأمان، ثم نسخ ملف (main.2019112289.com.dts.freefiremax.obb) إلي مجلد obb، عليك أن تقوم بتحميل تطبيق vpn وتغيير الاتصال إلي دولة البرازيل أو دولة اندونيسيا، ثم تشغيل اللعبة.