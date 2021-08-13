كيفية الربح من تطبيق سناب شات snapchat عبر منصة الأضواء

الربح من سناب شات snapchat، يعتبر تطبيق سناب شات snapchat من أبرز التطبيقات الإلكترونية التي تعمل على مشاركة الأرباح عبر شبكة الإنترنت، حيث قام تطبيق سناب شات snapchat بإطلاق منصة الأضواء والتي شهدت اقبالا كبيرا من مستخدمي الإنترنت، بهدف تقديم محتويات متنوعة لجلب عوائد ربحية مالية من خلال تفاعل مستخدمي سناب شات snapchat مع المقاطع الفيديو، وسوف نعرض لكم في هذا المقالة كيفية الربح من منصة الأضواء الخاصة بتطبيق سناب شات snapchat.

منصة الأضواء عبر سناب شات snapchat

تقدم منصة الأضواء الإلكترونية عبر السناب شات snapchat لمستخدميها مكاسب مالية حيث تعمل على:

توفير مكاسب مالية كبيرة من خلال تقديم فيديوهات مختلفة ومحتويات مفيدة.

لابد على المستخدم العمل بكل جدية لزيادة المتابعين وتفاعلهم مع محتويات المنصة الخاصة بك، وبذلك يكون تكون المكاسب المالية كبيرة.

يجب أن تحصل الفيديوهات التي تقدمها نسبة مشاهدة عالية من المتابعين خلال 28 يوما من تقديم الفيديو.

في هذه الحالة من الممكن أن تحصل على (250 دولار) لكل مقطع فيديو.

الربح من سناب شات snapchat عبر منصة الأضواء

يقدم سناب شات snapchat مشاركة نسبة الأرباح لمستخدمي منصة الأضواء، وذلك من خلال التفاعل مع الفيديوهات بتطبيق سناب شات snapchat، واليكم خطوات الربح من خلال منصة الأضواء عبر النقاط التالية:

في بداية الأمر قم بتنزيل تطبيق سناب شات على هاتفك المحمول من المتجر.

ثم قم بفتح تطبيق سناب شات snapchat بعد تثبيته.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة منك لإنشاء حساب رسمي خاص بك والخول على منصة الأضواء.

بعد أن يتم تسجيل البيانات والتأكد من صحتها، قم بالضغط على اختيار “تسجيل الدخول”.

وبذلك بإمكانك الدخول على منصة الأضواء وعمل فيديوهات صغيرة على منصة.

بعد قيامك المستمر استخدام سناب شات snapchat وتفاعل المتابعين على منصتك من خلال فيديوهاتك، سوف تحصل من خلال حسابك على أرباح مالية.

حيث يوجد في سناب شات snapchat خدمة مكاسبي المالية تمكنك من الحصول على أرباحك الناتجة من منصة الأضواء الخاصة بك.

ثم قم بتحديد كيفية الحصول على الأرباح أو الأموال، وبذلك سوف يتم استقبال أرباحك عبر الحساب الذي قمت بتسجيله.

شروط الربح من منصة الأضواء عبر السناب شات snapchat

هناك عدة شروط أعلنتها منصة الأضواء وهي الآتي: