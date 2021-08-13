نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الربح من تطبيق سناب شات snapchat عبر منصة الأضواء في المقال التالي
الربح من سناب شات snapchat، يعتبر تطبيق سناب شات snapchat من أبرز التطبيقات الإلكترونية التي تعمل على مشاركة الأرباح عبر شبكة الإنترنت، حيث قام تطبيق سناب شات snapchat بإطلاق منصة الأضواء والتي شهدت اقبالا كبيرا من مستخدمي الإنترنت، بهدف تقديم محتويات متنوعة لجلب عوائد ربحية مالية من خلال تفاعل مستخدمي سناب شات snapchat مع المقاطع الفيديو، وسوف نعرض لكم في هذا المقالة كيفية الربح من منصة الأضواء الخاصة بتطبيق سناب شات snapchat.
منصة الأضواء عبر سناب شات snapchat
تقدم منصة الأضواء الإلكترونية عبر السناب شات snapchat لمستخدميها مكاسب مالية حيث تعمل على:
- توفير مكاسب مالية كبيرة من خلال تقديم فيديوهات مختلفة ومحتويات مفيدة.
- لابد على المستخدم العمل بكل جدية لزيادة المتابعين وتفاعلهم مع محتويات المنصة الخاصة بك، وبذلك يكون تكون المكاسب المالية كبيرة.
- يجب أن تحصل الفيديوهات التي تقدمها نسبة مشاهدة عالية من المتابعين خلال 28 يوما من تقديم الفيديو.
- في هذه الحالة من الممكن أن تحصل على (250 دولار) لكل مقطع فيديو.
الربح من سناب شات snapchat عبر منصة الأضواء
يقدم سناب شات snapchat مشاركة نسبة الأرباح لمستخدمي منصة الأضواء، وذلك من خلال التفاعل مع الفيديوهات بتطبيق سناب شات snapchat، واليكم خطوات الربح من خلال منصة الأضواء عبر النقاط التالية:
- في بداية الأمر قم بتنزيل تطبيق سناب شات على هاتفك المحمول من المتجر.
- ثم قم بفتح تطبيق سناب شات snapchat بعد تثبيته.
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة منك لإنشاء حساب رسمي خاص بك والخول على منصة الأضواء.
- بعد أن يتم تسجيل البيانات والتأكد من صحتها، قم بالضغط على اختيار “تسجيل الدخول”.
- وبذلك بإمكانك الدخول على منصة الأضواء وعمل فيديوهات صغيرة على منصة.
- بعد قيامك المستمر استخدام سناب شات snapchat وتفاعل المتابعين على منصتك من خلال فيديوهاتك، سوف تحصل من خلال حسابك على أرباح مالية.
- حيث يوجد في سناب شات snapchat خدمة مكاسبي المالية تمكنك من الحصول على أرباحك الناتجة من منصة الأضواء الخاصة بك.
- ثم قم بتحديد كيفية الحصول على الأرباح أو الأموال، وبذلك سوف يتم استقبال أرباحك عبر الحساب الذي قمت بتسجيله.
شروط الربح من منصة الأضواء عبر السناب شات snapchat
هناك عدة شروط أعلنتها منصة الأضواء وهي الآتي:
- يجب أن لا يقل عمر المستخدم عن 13عام، وان يكون الفيديو الذي يقدمه حصري وغير مقتبس من الأخرين.
- يجب أن يكون الفيديو المقدم من ذات جودة عالية من الدقة لكي يناسب مشاهدة الأخرين.
- يشترط على المستخدم عدم القيام بتقديم إعلانات لمنصات منافسة وعم تقديم روابط خارجية لتطبيقات أو منصات اخري.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الربح من تطبيق سناب شات snapchat عبر منصة الأضواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.