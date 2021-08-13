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عمر شويل - جدة كيفية اخفاء التطبيقات في الايفون IOS بالتفصيل ؛ يوجد العديد من التطبيقات يمكن إخفاءها على برامج الايفون وذلك من خلال مجلد معين وبذلك تكون مختفيه عن أي شخص يريد الاطلاع عليها ويمكن على صاحب الايفون الذي قام بإخفاء هذه التطبيقات إعادتها مرة أخرى بالطريقة التي يعرفها ؛ وفيما يلي من المقال الحالي علي موقع ثقفني سوف نعرض الطرق التي يمكن من خلالها إخفاء التطبيقات لحاملي الايفون.

كيفية اخفاء التطبيقات في الايفون

يوجد الكثير من حاملي أجهزة الايفون يحتاجون إلي الخاصية التي يمكن عن طريقها إخفاء التطبيقات علي الهواتف المحمولة بنظام الIOS ؛ لذلك جمعنا اليوم طريقة من أفضل الطرق التي تجعل صاحب الايفون من إخفاء كل ما يحلوا له من تطبيقات وظهورها مرة أخري عند الحاجة إليها؛ من وهذه الطرق ما يلي:

الخطوة الأولي يقوم المستخدم بإنشاء مجلد جديد على الايفون ويطلق عليه اسم التطبيقات المختفية وكل هذا من خلال الضغط المستمر على أيقونة أي تطبيق موجود على الايفون حتى يهتز التطبيق.

الخطوة الثانية يقوم بسحب الأيفون على أي أيقونة برنامَج ثاني حتى يتم تكوين المجلد.

الخطوة الثالثة يقوم بتحديد أي برامج يريد إخفاءها ويضعها في المجلد.

الخطوة الرابعة يمكن للمستخدم أن ينقل عدد من البرامج على هذا المجلد لإخفاءها ويضعها حسب ما يشاء.

الخطوة الخامسة على المستخدم أن يقوم بفتح مجلد التطبيقات المخفية ثم يقوم بسحب البرنامَج الذي يريد إخفاءه إلى اليمن ويقوم بالاستمرار في الضغط على زر الهوم وبذلك يكون قد تم إخفاء البرنامَج الذي يريد إخفاءه نهائياً.

كيفية إخفاء التطبيقات في الايفون من الإعدادات

يمكن أيضاً لكل من يريد إخفاء برنامَج على الايفون من خلال الإعدادات الخاصة بالجهاز وقد قامت الشركة بتوفير هذه الخاصية للمواطن الذي يريد إخفاء عدد من التطبيقات؛ ومن الخطوات التي يجب إتباعها في إخفاء تطبيقات على الآيفون من الإعدادات ما يلي:

أولاً القيام بالدخول على الإعدادات الموجودة على الشاشة الرئيسية للجهاز.

ثانياً القيام باختيار أيقونة عام.

ثالثاً اختيار خانة (القيود) والضغط عليها.

رابعاً سوف تظهر كلمة (طلب تعيين) كلمة سر تختلف عن كلمة السر الخاصة بالأيفون.

خامساً يقوم المستخدم بتحديد أي برنامَج يريد إخفاءه وبعد ذلك يقوم بفتحه من خلال كلمة السر الجديدة الخاصة به.

كيفية إخفاء التطبيقات في الايفون من سيري

ممكن أيضاً إخفاء أي تطبيق يريد الشخص إخفاءه عن طريق المساعد الصوتي (سيري) بكل سهولة وذلك يعد من الأمور المهمة التي يريدها الشخص مستخدم الايفون وحيث تعتبر من أسهل الطرق التي يمكن أن يستخدمها حاملي الايفون لإخفاء التطبيقات عليه؛ ولاستخدام هذه الطريقة يجب إتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولي يجب تفعيل خدمة المساعد الصوتي ( سيري ).

والخطوة الثانية القيام بالضغط المستمر على البرنامَج الذي يريد إخفاءه.

الخطوة الثالثة الضغط على أيقونة HomE

الخطوة الرابعة تحريك أيقونة البرنامَج الذي يريد إخفاءه من اليمين إلى اليسار حتى يتم إخفاءه من على الشاشة الرئيسية.

كما يوجد بعض التطبيقات التي يمكن تواجدها علي جهاز الايفون حيث عن طريقها يمكن أن يتم إخفاء التطبيقات وتكون مخصصة لذلك مثل تطبيق (Hide it pro) لإخفاء بدون جلبريك ؛ وذلك البرنامَج يعمل على إخفاء كل هذه الأشياء: (فيديوهات ، صور ، أرقام ، تطبيقات) ويمكن يقوم صاحب الآيفون بالتعامل مع شخص آخر دون أي قلق أو خوف على المعلومات الخاصة به؛ حيث يمكن إرسال أي من هذه الفيديوهات والصور بضغطه واحدة ومن الممكن إخفاء أي برامج اخزي ومنها التطبيق الصوتي وعدد من التطبيقات الأخرى التي يريدها.