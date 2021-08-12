إشارة تردد قناة المديح 2021 Almadeeh الجديد على النايل سات 

اشارة تردد قناة المديح 2021 يزداد الإقبال على تنزيل تردد قناة المديح الجديد منذ بداية العام 2021 على أجهزة التلفزيون ، و ذلك نظراً لأهميتها ، و إعجاب المشاهدين بها ، حيث إنها حققت نجاحاً كبيراً منذ انطلاق القمر الصناعي نايل سات ، لتقديمها أفضل البرامج و الفقرات الهامة التي يسعى الجميع إلى مشاهدتها ، ونتابع ايضا تردد قناة الفتح للسنة النبوية الجديد 2021 بالإضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات، و توفير أعلى جودة الصورة ،للاستمتاع بالمشاهدة و قضاء أفضل الأوقات

تردد قناة المديح 2021

تقوم قناة المديح بتقديم العديد من البرامج و التواشيح والابتهالات التي تعودنا عليها في شهر رمضان ، حيث حققت نجاحاً كبيراً في عرضها ، ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي ، و الجدير بالذكر بأنها تحقق الكثير من المشاهدات لكثرة متابعين القناة ، و تستمر القناة طول اليوم في عرض التواشيح بأفضل أصوات المشايخ ، التي تجعل كل من يشاهدها في راحة نفسية و سكينة ، و هنا نعرض طريقة تنزيل التردد الجديد للقناة .

تردد قناة المديح على النايل سات

تردد قناة المديح قمر نايل سات

التردد 12562

الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة SD تردد قناة المديح القمر نايل سات

التردد 11834

الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة SD

برامج قناة المديح 2021

تعرض قناة المديح العديد من البرامج منها: ( برنامج صوت المديح ، برنامج وسائل الوصول، برنامج المداحين ، برنامج سيرة الرسول ، برنامج مع القراء)، لذلك دائما تسعى القناة في تقديم برامجها في أفضل صورة ، حيث قامت بوضع تردد جديد ، و نعرض لكم هذه الطريقة .

طريقة تنزيل قناة المديح 2021

أولاً: عليكم الضغط على زر الريموت على (menu) .

ثانياً: عليكم تحديد كلمة (installation) من القائمة التي ستظهر أمامكم.

ثالثاً : قم باختيار القمر الصناعي ( نايل سات) .

رابعاً: عليكم اختيار التردد الذى ذكرناه من حيث معدل الترميز و الاستقطاب و معدل تصحيح الخطأ .

خامساً : و هي المرحلة الأخيرة عليكم بالضغط على زر الموافقة .

و بهذا يكون تم تنزيل القناة، نتمنى لكم مشاهده ممتعه و الاستمتاع بالوقت .