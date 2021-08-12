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عمر شويل - جدة إربح 10 ألاف ريال شهرياً عند تنفيذ هذا المشروع مضمون المكسب 100 %برأس مال بسيط، أكثر ما نفكر فيه طيلة الوقت هو تحسين الوضع والدخل المادي، إذا كنت من المهتمين لعمل مشروع هذه الفترة وتفكر دائماً في أكثر المشاريع الناجحة في الفترة الراهنة، واغلبنا يفكر في إقامة المشروع برأس مال بسيط، لذا نقدم لكم اليوم أفضل ثلاثة مشاريع يمكنك إقامتها في الفترة الراهنة والمشروع الأفضل، إربح 10 ألاف ريال شهرياً عند تنفيذ هذا المشروع مضمون المكسب 100 % برأس مال بسيط.

إربح 10 ألاف ريال شهرياً عند تنفيذ هذا المشروع

نقدم لكم اليوم أفضل ثلاثة مشاريع مضمونة الربح 100 % والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، المشروع الأول هو مشروع توصيل الطلبات للمنازل، المشروع الثاني هو مشروع إنتاج الأكواب الورقية و المشروع الثالث وهو مشروع اسكرينات الشاشات، حيث أن المشروع الأول لا يحتاج إلى رأس مال والثاني يحتاج إلى رأس مال متوسط والثالث يحتاج إلى رأس مال بسيط، والمشاريع الثلاثة تحتاج إلى التسويق بشكل جيد لضمان الربح الهائل.

المشروع الأول التوصيل

المشروع الأول وهو خدمات التوصيل، الذي لا يحتاج إلى رأس مال يمكنك تنفيذه بفردك أو بالاشتراك مع شريك أو مجموعة، حيث يتم توصيل أي منتجات ممكنة والتي يتم تقديمها لسكان منطقة معينة ومحددة، ومن الأمور لضمان النجاح هو إختيار منطقة المستوى الاقتصادي والمعيشي بها مرتفع، وهناك طريقتان لتنفيذ المشروع الأولى أن تقوم بإنشاء صفحة على الفيسبوك، صفحة يتم وضع إعلان بها بسعر بسيط جداً حتى يتم الترويج في المنطقة التي تستهدفها، مع إعلان رقم واتساب للتواصل سواء من خلال إرسال الرسائل أو الإتصال.

متطلبات المشروع ومتوسط الربح

والطريقة الثانية هي إنشاء تطبيق مع تسميته بالمنطقة، على سبيل المثال خدمات توصيل جدة، ثم يتم إَضافته على صفحة الفيسبوك للإعلان عنه، حيث تحتاج ثلاثة مندوبين معهم دراجات نارية، وموظف لإدارة السوشيال ميديا ويفضل أن تقوم أنت بهذه المهمة، بالإضافة إلى محفزات لتشجيع العملاء للتواصل سواء كانت عروض أو هدايا لإنتاج مشروع مضمون 100 %، أما عن متوسط الربح على سبيل المثال إذا قام المشروع بتوصيل 60 طلب يومياً، وبلغت رسوم كل طلب 3 ريال فإن الدخل اليومي 180 ريال، وشهرياً 5400 ريال، فإذا بلغت الرسوم الإدارية شهرياً 400 ريال وراتب الموظفين 1500 ريال، فإنك تحصل على مبلغ 3500 ريال صافي ربح.

المشروع الثاني الأكواب الورقية

نظراً للإجراءات الإحترازية والتي جعلت منا أشخاص يميلون إلى إٍستخدام الأكواب الورقية كمية كبيرة يومياً، فإن جميع المطاعم والكافيهات والمنازل والشركات يستعملون الأن الأكواب الورقية، لذا إذا كان لديك رأس مال فإن هذا المشروع مناسب لك، حيث يحتاج إلى مكان جيد التهوية لا يقل عن 70 متر، مع توافر آلة لتصنيع الأوراق الورقية حيث أنه يعتمد على ثلاثة ألات، الأولى خاصة بقص الأوراق والثانية بالطباعة والأخيرة بتصنيع الأكواب، في البداية نحتاج إلى الآلة الثالثة فقط مع الإستغناء عن الآلتين الأولى والثانية.

متطلبات المشروع

هناك ثلاثة مقاسات شهيرة مرتبطة بآلة تصنيع الأكواب الورقية الأولى مقاس 7 لتصنيع الشاي، 9 للنسكافيه وما شابه ومقاس 12 للمشروبات الباردة والأشهر هما مقاس 7 و 9، يبدأ سعر الآلة من 54 ألف ريال، والتي تقوم بتصنيع حوالي 40 أو 50 كوب خلال الدقيقة الواحدة، ويبلغ سعر طن الورق 5400 ريال وقص الطن يحتاج إلى 390 ريال، والطباعة تبلغ نفس السعر 390 ريال وتحتاج في هذا المشروع إلى 2 عمال وموظف تسويق وإذا بلغ راتب الموظف 1000 ريال للطن الواحد و 1500 إيجار وكهرباء.

متوسط الربح

يبلغ سعر الكرتون والنقل على سبيل المثال 400 ريال، فإن الطن الواحد من إنتاج الأكواب الورقية يتكلف 9200 ريال، والبيع 10500 ريال للطن الواحد، وهذا يعني أن مكسب الطن الواحد تقريباً 1300 ريال، وإذا قمت بالعمل 8 ساعات يومياً فإن الألة تقوم بإنتاج 2 طن بشكل أسبوعي، أي أن الربح الإسبوعي 2600 ريال، لذا فإن الربح الشهري يبلغ 10 ألاف و 400 ريال صافي.

المشروع الثالث اسكرينات الشاشات

إذا كنت تمتلك 2000 ريال فائض يمكنك الأن من خلالهم إنشاء مشروع ذو ربع هائل، وهو مشروع اسكرينات الشاشات حيث يتم شراء آلة قطع اسكرين الشاشات بالليزر، حجم الماكينة صغير جداً ولا تحتاج إلى مكان مخصوص لذا يمكنك عمل هذا في منزلك، كما أن سعر الآلة منخفض جدا متوسطً 2000 ريال، ويمكنك من خلالها قطع اسكرينة موبايل أو لاب توب أو كاميرا كل ما عليك هو إدخال المقاسات فقط، يمكنك تطبيق الآلة عن طريق تنزيل تطبيق على الجوال أو الكمبيوتر.

متطلبات المشروع ومتوسط الربح

تنتج الآلة حوالي 1000 اسكرين في اليوم الواحد بتكلفة أقل رأس مال، ويعتمد المكسب على حد التسويق وكلما زاد عدد العملاء زاد حجم الإنتاج اليومي والربح، لذا يجب عليك اللجوء إلى شخص محترف في التسويق، والذي يساعدك في تسويق مشروعك وبالتالي مضاعفة ربحك، إربح 10 ألاف ريال شهرياً عند تنفيذ هذا المشروع مضمون المكسب 100 % برأس مال بسيط.