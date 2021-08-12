نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3 الجديد من سامسونج بشاشة قابلة للانحناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة Samsung الإعلان الرسمي عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy Z Fold 3 جالاكسي زد فولد 3 بشاشة قابلة للانحناء، وهو الجيل الثالث من الهاتف الذي ينحني مثل الكتاب، والذي تقول سامسونج أنه يوفر للمستخدم متانة أكثر توفر تجارب متنوعة تستفيد من التصميم القابل للطي.

ويقدم جالاكسي زد فولد 3 للمستخدم خمس كاميرا من بينهم كاميرا مخفية أسفل الشاشة الداخلية، مع أداء أقوى ودعم شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى شاشتين بتردد 120 هرتز، كما يجلب الجيل الثالث من جالاكسي زد فولد 3 دعم القلم الرقمي للمرة الأولى في هاتف قابل للانحناء، وذلك في ظل تخلي سامسونج عن إصدار جيل جديد من هواتف جالاكسي نوت هذا العام 2021.

مزايا سامسونج Galaxy Z Fold 3

شاشتين بتردد 120 هرتز: الداخلية قياسها 7.6 بوصة والخارجية قياسها 6.2 بوصة. – خمس كاميرات: ثلاثة كاميرات خلفية من بينهم كاميرا UltraWide وأخرى مقربة Telephoto + كاميرا الغطاء + كاميرا مخفية أسفل الشاشة للمرة الأولى من سامسونج مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو عبر Zoom وتطبيقات الاجتماعات الأخرى، مفصل من الألومنيوم أقوى بنسبة 10 في المئة مقارنة بالإصدار السابقة، الطبقة الواقية للشاشة الداخلية في جالاكسي زد فولد 3 أقوى 80 في المئة مقارنة مع فولد الشاشة الخارجية محمية بطبقة من زجاج Gorilla Victus (أقوى 4 مرات في مقاومة الخدوش).

دعم مقاومة الماء بمعدل IPX8 للمرة الأولى في سلسلة جالاكسي زد بشاشة قابلة للطي من سامسونج، تقول سامسونج أن Fold 3 تخطي اختبار الطي لأكثر من 200 ألف مرة، أي أن الجهاز يتحمل الطي يوميا 100 مرة لمدة 5 سنوات ونصف دون التعرض للتلف، دعم القلم الرقمي S Pen، يدعم Galaxy Z Fold 3 كل من شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية WiFi 6E، وهو ما يضمن للمستخدم أقصى سرعة الاتصال بالإنترنت.

جالاكسي زد فولد 3 أخف وزنا مقارنة بالإصدار السابق فولد 2، يحمل جالاكسي زد فولد 3 ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزينية 256 أو 512 جيجابايت، مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 888، يعمل بنظام اندرويد 11 مع ضمان الحصول على التحديث لثلاثة أجيال مقبلة من نظام التشغيل، مع الحصول على التحديثات الأمنية لمدة 4 سنوات مقبلة، يتوفر زد فولد 3 بثلاثة ألوان متنوعة تشمل الأسود والفضي والأخضر.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3

هاتف سامسونج الجديد Z Fold 3 5G للحجز المسبق بداية من اليوم على أن يتوفر للشراء في 27 أغسطس 2021، وذلك بثلاثة ألوان تشمل “الفضي والأسود والأخضر” بسعر يبدأ من 1700 دولار أمريكي، وذلك للإصدار بسعة تخزينية 256 جيجابايت رام 12 جيجابايت، وتتضمن محتويات صندوق الهاتف كابل البيانات فقط ودليل الإرشادات، مع عدم توفر شاحن، كما يباع القلم الرقمي S Pen مستقلا.