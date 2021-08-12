نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج تعلن عن الهاتف الجديد Galaxy Z Fold 3 وميزاته ومواصفاته قابل للطي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج Samsung بالإعلان عن هاتفين جديدين قابلين للطي سوف يتم إطلاقهما في الأسواق قريبًا، وهما Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 تفاصيل هاتف Galaxy Z Fold 3 ويأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 من سامسونج بشاشة قابلة للطي بمعدل تحديث 120 هرتز مع إضافة دعم للقلم الإلكتروني S Pen ولكن ما هو أكثر أهمية من ترقيات المواصفات المعتادة هو الرسالة التي ترسلها شركة Samsung حول المتانة، كما يعد هذا الهاتف أكثر مرونة من الهواتف السابقة في ذلك الإصدار.

وقد أعلنت عن قيامها بالعديد من التغييرات على مواد جهاز سامسونج Galaxy Z Fold والتصميم الداخلي، مؤكدة أن هذه التعديلات من المفترض أن تمنح الهاتف الذكي القابل للطي فرصة أفضل للاستمرار لسنوات.

حماية الهاتف من السقوط

وتستخدم شركة سامسونج Gorilla Glass Victus وهي عبارة عن شاشة الغطاء لتحسين الحماية من السقوط كما أصبح الألومنيوم في مفصل الطي أقوى الآن بنسبة 10 %، مع تصنيف الجهاز بأكمله وفقًا معيار مقاومة الماء IPX8، مما يعني أنه يمكن غمره لمدة قد تصل إلى 30 دقيقة.

مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

ويعمل جهاز سامسونج الذي تبلغ قيمته 1799 دولاراً بمعالج Snapdragon 888 ويحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويأتي بإعدادات تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت ويأتي في مواصفاته:

الشبكة

يعمل هاتف samsung galaxy z fold 3 بشبكات الجيل الثالث، الرابع، الخامس. الهيكل يأتي samsung galaxy z fold 3 بهيكل مصمم بأبعاد «166.6 x 75.9 x 9.1»، وواجهة زجاجية وإطار من البلاستيك وخلفية زجاجية بسبب كونه قابل للطي.

الشريحة

يأتي هاتف « samsung galaxy z fold 3» شريحتين واحدة حجم «Nano» والأخرى مخصصة للطوارئ «esim».

الشاشة

وتصدر سعر ومواصفات samsung galaxy z fold 3 أسواق الهواتف، بسبب مميزاته المختلفة، حيث يأتي بشاشتين غير المطوية «158.2 x 128.1 x 6.4 mm» وأم القابلة للطي «158.2 x 67.1 x 14.4-16mm»، وحجمها 7.6 بوصة بالنسبة للشاشة العادية، أما القابلة للطي فحجمها 6.2 بوصة، بينما تبلغ دقة العرض«1768 x 2208» بيكسل. يعمل الهاتف الجديد القابل للطي بالإصدار الحادي العشر من «أندرويد» الشريحة الداخلية للهاتف بوردة وشريحة التعريف الداخلية للهاتف تابعة لشركة «كوالكوم»، وطولها 5 نانومتر، وهاتف « samsung galaxy z fold 3» مكون من وحدة معالجة مركزية ثماني النواة «CPU Octa-core».

الذاكرة

لا يحتوي هاتف « samsung galaxy z fold 3» القابل للطي، على مكان لكارت الميموري بسبب مساحة التخزين العالية التي يتمتع بها، إذ يأتي بنوعين ذاكرة داخلية سعة 256 جيجا وعشوائية سعة 12 جيجا، أما الثاني وذاكرته الداخلية 512 جيجا والذاكرة العشوائية 12 جيجا.

الكاميرا الخلفية والأمامية

يتميز هاتف « samsung galaxy z fold 3» بـ ثلاثة كاميرات في الخلف، دقة كل واحدة منهم 12 ميجا بيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.

الصوت

يتمتع هاتف « samsung galaxy z fold 3» بصوت عالٍ نقي سواء في حالة الميكروفون، ولا يحتوي على منفذ راديو.