أيفون 13 برو الوردي الحديث طرحه بموعده مواصفات سعر أيفون 13 برو الجديد

أيفون 13 برو الوردي الحديث ذلك الهاتف الذي يأتي مع خمسة ألوان أخري . كذلك تطرح شركة أبل العالمية ذلك الهاتف الجديد iphone 13 pro بسعة تخزين متعددة . تلك المعلومات المتداولة عن هاتف iphone 13 pro max . ذلك يتم طرحه باللون الوردي الجديد مع خمسة ألوان أخري . كذلك شاشة الهاتف المميزة في أيفون 13 برو التي تأتي بمساحة أكبر عن نسخ أيفون السابقة . كما أن أيفون 13 برو الوردي قالت عنه الشركة أنه لون مميز والأول من نوعه . كذلك الايفون الوردي 13 يطرح بسعر أقل من نسخ أيفون السابقة وبسعر مميز جداً . كما أن سعر أيفون 13 برو بالسعر العالمي يختلف بكل دوله حسب مقارنة عملتها بالدولار . تلك المعلومات وغيرها ومواصفات وسعر الهاتف بالسعودية والعالم . كافة تلك التفاصيل نتعرف عليها بالمقال .

أيفون 13 برو الوردي الحديث وما هي المعلومات المتعلقة بهاتف أيفون الجديد

تلك ألتغريده التي تم تداولها من خلال منصة تويتر عن هاتف أيفون 13 برو الوردي . تلك ألتغريده تم فيها تدوين الكلمات بأن هاتف أيفون يطرح بمواصفات قوية للغاية عن نسخ أيفون السابقة . كذلك تم تداول المعلومات بأن شركة أبل في هذا الإصدار من أيفون . تلك المواصفات والسعر المميزين التي ركزت عليهم الشركة . حتي يتم طرح الايفون الوردي 13 بشكل مميز وجذاب . كما احتوت ألتغريده أيضاً علي أن أيفون الوردي بجانب خمسة ألوان أخري . تلك الألوان الستة حتي يتم اختيار ما يناسب المستهلك . ليس كذلك فحسب لكن أيضاً يتمتع هاتف iphone 13 pro max بشكل ووزن رائعين . كذلك تم طرح الهاتف بتقنية جديدة وهي تقنية لأول مرة يتم وضعها في أيفون 13 . تلك التقنية هي BACIFIC BLUE .

مواصفات أيفون 13 برو الوردي المتعددة بنسخه المختلفة

شاشة هاتف أيفون 13 تحتوي علي مستشعر قوي صنع خصيصاً للبصمة . كما أن أيفون 13 برو الوردي يحتوي علي كاميرا بفتحة ذات حجم صغير . كذلك أيفون 13 تقنية الاستشعار عن بعد يحتوي عليها الهاتف وهي بتقنية LIDAR . كما أن هاتف أيفون 13 يدعم كافة شبكات الاتصال بداية من 2G حتي شبكة الجيل الخامس 5G . كذلك الايفون الوردي 13 يدعم الشريحة السريعة بتنقية A15 BIONIC . تلك المواصفات بجانب أيضاً تقنية المسح الضوئي 6.1 وضعها بخاصية SUPER RETINA XDR . كذلك أيفون 13 برو الكاميرا من خامة الزجاج الياقوت وإضافة تحسينات متعددة علي الكاميرا . كما أن مستشعر الأصبع الموضوع بالكاميرا بمعدل 120 هرتز وهي تقنية مرتفعة عن النسخ السابقة . كذلك أيفون 13 الدقة الخاصة في تصوير الفيديو عالية الجودة وهي تقنية 8K .

أيفون 13 برو والألوان الخمسة الأخري بجانب اللون الوردي

يطرح أيفون 13 برو الوردي الحديث بأول لون له وهو الوردي الجديد .

بأول لون له وهو الوردي الجديد . كذلك يطرح الهاتف أيضاً باللون الأخضر الليلي .

كما أن اللون الثالث المطروح به الهاتف هو اللون الأسود .

كذلك يأتي هاتف iphone 13 pro max باللون الأحمر .

باللون الأحمر . تلك الألوان لهاتف أيفون 13 بجانب اللون المميز وهو اللون الذهبي .

كذلك أيفون 13 برو يطرح باللون السادس وهو اللون الأزرق الداكن .

يطرح باللون السادس وهو اللون الأزرق الداكن . تلك كانت الألوان الستة التي يتم طرح أيفون 13 الجديد بها في كافة الأسواق العالمية .

المواصفات الأخري في هاتف أيفون 13 برو بكافة النسخ

يتشابه أيفون 13 برو الجديد في الحجم الخاص بالهاتف مع هاتف أيفون 13 السابق . كذلك أيفون 13 برو الوردي طول الهاتف 160.8 والعرض 78.1 والعمق 7.5 ملم . كما أن هاتف أيفون 13 تحتل الشاشة الخاصة بالهاتف مساحة 87.4 من المساحة الكلية . كذلك تم تصنيع الشاشة لهاتف أيفون باحتوائها علي 6.8 بوصة بإضافة تقنية جديدة وهي SUPER RETINA OLED . كما أن الايفون الوردي 13 شاشته تحتوي علي تقنية جديده بكافة النسخ وهي تقنية IB . كذلك شاشة الهاتف تحتوي علي 2532*1170 بكسل ويعنى أن الوضوح قوي ويتناسب الطول مع العرض 19.5.9 لكل نقطة كما أن أيفون 13 برو الوردي الحديث يحتوي علي مواصفات أخري متعددة مميزة نتعرف عليها بالسطور القادمة .

المواصفات المميزة التي تم وضعها في iphone 13 pro لأول مرة

يحتوي علي تقنية الحماية الحديثة وهي OLEOPHOBIC .

كما أن أيفون 13 برو الوردي تتميز شاشته بخاصية لمس متعددة المميزات .

تتميز شاشته بخاصية لمس متعددة المميزات . كذلك تحتوي شاشة أيفون علي مميزات خصائص DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

تلك المواصفات بجانب خاصية الاستشعار بترابط مع خصائص التسارع ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر .

كذلك يحتوي الايفون الوردي 13 علي خاصية التعرف علي المستخدم FACE ID .

علي خاصية التعرف علي المستخدم FACE ID . كما أن معالج هاتف أيفون 13 برو سداسي النواة والمعالج الرسومي به بتقنية GPU .

سداسي النواة والمعالج الرسومي به بتقنية GPU . تلك المواصفات بجانب أيضاً إضافة تقنية علي المعالج الرسومي وهي APPLE GPU الحديثة .

كافة المواصفات السابقة المميزة بجانب المواصفات السابقة وبالسطور القادمة نتعرف علي سعة التخزين .

ما هي سعة التخزين في هاتف iphone 13 pro max

سعة التخزين في أيفون 13 برو الأولي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كما أن السعة الثانية للهاتف تأتي بمساحة 256GB بجانب الذاكرة العشوائية 6GB . كذلك السعة الثالثة لهاتف أيفون 13 برو الوردي الحديث 128GB وذاكرة عشوائية 6GB . تلك سعة التخزين لنسخ الهاتف ونظام التشغيل لهم هو بتقنية IOS 15 . تلك كانت سعة التخزين المطروحة في كافة نسخ أيفون الجديد .

ما هو سعر أيفون 13 برو الذي يطرح به عالمياً وفي السعودية ومصر

سعر أيفون 13 برو المطروح به عالمياً سيكون 1055 دولار أمريكي .

المطروح به عالمياً سيكون 1055 دولار أمريكي . كما أن السعر الخاص بالهاتف داخل المملكة العربية السعودية تحدد بقيمة 5500 ريال سعودي .

كذلك السعر للهاتف الجديد داخل دولة مصر سيكون 25500 جنيه مصري .

تلك الأسعار الخاصة بالهاتف تختلف في كل دولة وفقاً لما يقابل سعر الدولار بالعملة المحلية .

احتواء هاتف iphone 13 pro علي مميزات أخيرة بالهاتف

يحتوي الايفون الوردي 13 بمكبر صوت بتقنية STERIO . كذلك كل نسخ أيفون الجديدة بخاصية NFC . كما أن أيفون 13 برو الوردي به خاصية المنع لأي ضوضاء خارجية . كذلك تحتوي كافة نسخ أيفون علي طريقة الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع المختلفة . كما أن الهاتف يقاوم الماء لمدة 30 دقيقية تحت عمق 6 أمتار وأيضاً مقاومته للغبار . تلك المادة القوية الفولاذ تم تصنيع الهاتف بها من الواجهة والخلفية وهي مقاومة للصدأ .

أيفون 13 برو الوردي الحديث وذلك المقال الذي أحتوي علي مواصفات الهاتف . كذلك تم التعرف علي المواصفات الإضافية في الايفون الوردي 13 . كما تم التعرف علي المميزات الجديدة لأول مرة في هاتف أيفون 13 برو . كذلك تم عرض سعر أيفون 13 برو داخل السعودية ومصر والسعر العالمي لهاتف أيفون 13 برو . أما فيما يخص موعد إطلاق أيفون 13 برو فهو كما محدد له في سبتمبر القادم .