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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو الوردي الحديث طرحه بموعده مواصفات سعر أيفون 13 برو الجديد في المقال التالي
أيفون 13 برو الوردي الحديث ذلك الهاتف الذي يأتي مع خمسة ألوان أخري . كذلك تطرح شركة أبل العالمية ذلك الهاتف الجديد iphone 13 pro بسعة تخزين متعددة . تلك المعلومات المتداولة عن هاتف iphone 13 pro max . ذلك يتم طرحه باللون الوردي الجديد مع خمسة ألوان أخري . كذلك شاشة الهاتف المميزة في أيفون 13 برو التي تأتي بمساحة أكبر عن نسخ أيفون السابقة . كما أن أيفون 13 برو الوردي قالت عنه الشركة أنه لون مميز والأول من نوعه . كذلك الايفون الوردي 13 يطرح بسعر أقل من نسخ أيفون السابقة وبسعر مميز جداً . كما أن سعر أيفون 13 برو بالسعر العالمي يختلف بكل دوله حسب مقارنة عملتها بالدولار . تلك المعلومات وغيرها ومواصفات وسعر الهاتف بالسعودية والعالم . كافة تلك التفاصيل نتعرف عليها بالمقال .
أيفون 13 برو الوردي الحديث وما هي المعلومات المتعلقة بهاتف أيفون الجديد
تلك ألتغريده التي تم تداولها من خلال منصة تويتر عن هاتف أيفون 13 برو الوردي . تلك ألتغريده تم فيها تدوين الكلمات بأن هاتف أيفون يطرح بمواصفات قوية للغاية عن نسخ أيفون السابقة . كذلك تم تداول المعلومات بأن شركة أبل في هذا الإصدار من أيفون . تلك المواصفات والسعر المميزين التي ركزت عليهم الشركة . حتي يتم طرح الايفون الوردي 13 بشكل مميز وجذاب . كما احتوت ألتغريده أيضاً علي أن أيفون الوردي بجانب خمسة ألوان أخري . تلك الألوان الستة حتي يتم اختيار ما يناسب المستهلك . ليس كذلك فحسب لكن أيضاً يتمتع هاتف iphone 13 pro max بشكل ووزن رائعين . كذلك تم طرح الهاتف بتقنية جديدة وهي تقنية لأول مرة يتم وضعها في أيفون 13 . تلك التقنية هي BACIFIC BLUE .
مواصفات أيفون 13 برو الوردي المتعددة بنسخه المختلفة
- شاشة هاتف أيفون 13 تحتوي علي مستشعر قوي صنع خصيصاً للبصمة .
- كما أن أيفون 13 برو الوردي يحتوي علي كاميرا بفتحة ذات حجم صغير .
- كذلك أيفون 13 تقنية الاستشعار عن بعد يحتوي عليها الهاتف وهي بتقنية LIDAR .
- كما أن هاتف أيفون 13 يدعم كافة شبكات الاتصال بداية من 2G حتي شبكة الجيل الخامس 5G .
- كذلك الايفون الوردي 13 يدعم الشريحة السريعة بتنقية A15 BIONIC .
- تلك المواصفات بجانب أيضاً تقنية المسح الضوئي 6.1 وضعها بخاصية SUPER RETINA XDR .
- كذلك أيفون 13 برو الكاميرا من خامة الزجاج الياقوت وإضافة تحسينات متعددة علي الكاميرا .
- كما أن مستشعر الأصبع الموضوع بالكاميرا بمعدل 120 هرتز وهي تقنية مرتفعة عن النسخ السابقة .
- كذلك أيفون 13 الدقة الخاصة في تصوير الفيديو عالية الجودة وهي تقنية 8K .
أيفون 13 برو والألوان الخمسة الأخري بجانب اللون الوردي
- يطرح أيفون 13 برو الوردي الحديث بأول لون له وهو الوردي الجديد .
- كذلك يطرح الهاتف أيضاً باللون الأخضر الليلي .
- كما أن اللون الثالث المطروح به الهاتف هو اللون الأسود .
- كذلك يأتي هاتف iphone 13 pro max باللون الأحمر .
- تلك الألوان لهاتف أيفون 13 بجانب اللون المميز وهو اللون الذهبي .
- كذلك أيفون 13 برو يطرح باللون السادس وهو اللون الأزرق الداكن .
- تلك كانت الألوان الستة التي يتم طرح أيفون 13 الجديد بها في كافة الأسواق العالمية .
المواصفات الأخري في هاتف أيفون 13 برو بكافة النسخ
- يتشابه أيفون 13 برو الجديد في الحجم الخاص بالهاتف مع هاتف أيفون 13 السابق .
- كذلك أيفون 13 برو الوردي طول الهاتف 160.8 والعرض 78.1 والعمق 7.5 ملم .
- كما أن هاتف أيفون 13 تحتل الشاشة الخاصة بالهاتف مساحة 87.4 من المساحة الكلية .
- كذلك تم تصنيع الشاشة لهاتف أيفون باحتوائها علي 6.8 بوصة بإضافة تقنية جديدة وهي SUPER RETINA OLED .
- كما أن الايفون الوردي 13 شاشته تحتوي علي تقنية جديده بكافة النسخ وهي تقنية IB .
- كذلك شاشة الهاتف تحتوي علي 2532*1170 بكسل ويعنى أن الوضوح قوي ويتناسب الطول مع العرض 19.5.9 لكل نقطة
- كما أن أيفون 13 برو الوردي الحديث يحتوي علي مواصفات أخري متعددة مميزة نتعرف عليها بالسطور القادمة .
المواصفات المميزة التي تم وضعها في iphone 13 pro لأول مرة
- يحتوي علي تقنية الحماية الحديثة وهي OLEOPHOBIC .
- كما أن أيفون 13 برو الوردي تتميز شاشته بخاصية لمس متعددة المميزات .
- كذلك تحتوي شاشة أيفون علي مميزات خصائص DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- تلك المواصفات بجانب خاصية الاستشعار بترابط مع خصائص التسارع ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر .
- كذلك يحتوي الايفون الوردي 13 علي خاصية التعرف علي المستخدم FACE ID .
- كما أن معالج هاتف أيفون 13 برو سداسي النواة والمعالج الرسومي به بتقنية GPU .
- تلك المواصفات بجانب أيضاً إضافة تقنية علي المعالج الرسومي وهي APPLE GPU الحديثة .
- كافة المواصفات السابقة المميزة بجانب المواصفات السابقة وبالسطور القادمة نتعرف علي سعة التخزين .
ما هي سعة التخزين في هاتف iphone 13 pro max
- سعة التخزين في أيفون 13 برو الأولي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كما أن السعة الثانية للهاتف تأتي بمساحة 256GB بجانب الذاكرة العشوائية 6GB .
- كذلك السعة الثالثة لهاتف أيفون 13 برو الوردي الحديث 128GB وذاكرة عشوائية 6GB .
- تلك سعة التخزين لنسخ الهاتف ونظام التشغيل لهم هو بتقنية IOS 15 .
- تلك كانت سعة التخزين المطروحة في كافة نسخ أيفون الجديد .
ما هو سعر أيفون 13 برو الذي يطرح به عالمياً وفي السعودية ومصر
- سعر أيفون 13 برو المطروح به عالمياً سيكون 1055 دولار أمريكي .
- كما أن السعر الخاص بالهاتف داخل المملكة العربية السعودية تحدد بقيمة 5500 ريال سعودي .
- كذلك السعر للهاتف الجديد داخل دولة مصر سيكون 25500 جنيه مصري .
- تلك الأسعار الخاصة بالهاتف تختلف في كل دولة وفقاً لما يقابل سعر الدولار بالعملة المحلية .
احتواء هاتف iphone 13 pro علي مميزات أخيرة بالهاتف
- يحتوي الايفون الوردي 13 بمكبر صوت بتقنية STERIO .
- كذلك كل نسخ أيفون الجديدة بخاصية NFC .
- كما أن أيفون 13 برو الوردي به خاصية المنع لأي ضوضاء خارجية .
- كذلك تحتوي كافة نسخ أيفون علي طريقة الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع المختلفة .
- كما أن الهاتف يقاوم الماء لمدة 30 دقيقية تحت عمق 6 أمتار وأيضاً مقاومته للغبار .
- تلك المادة القوية الفولاذ تم تصنيع الهاتف بها من الواجهة والخلفية وهي مقاومة للصدأ .
أيفون 13 برو الوردي الحديث وذلك المقال الذي أحتوي علي مواصفات الهاتف . كذلك تم التعرف علي المواصفات الإضافية في الايفون الوردي 13 . كما تم التعرف علي المميزات الجديدة لأول مرة في هاتف أيفون 13 برو . كذلك تم عرض سعر أيفون 13 برو داخل السعودية ومصر والسعر العالمي لهاتف أيفون 13 برو . أما فيما يخص موعد إطلاق أيفون 13 برو فهو كما محدد له في سبتمبر القادم .
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