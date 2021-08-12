نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية الجديدة 2021 SD و HD نايل سات وعرب سات لمتابعة الدوري السعودي في المقال التالي
تردد قناة ssc الرياضية الجديد 2021، من أكثر الترددات بحثاً على شبكات التواصل وعلى محركات البحث، وذلك لأنها تمتلك حقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الدوري القوي الذي انطلق الأربعاء 11 أغسطس الحالي، وتمتلك القناة نسبة مشاهدة عالية بفضل الجماهير العاشقة للرياضة في المملكة العربية السعودية، وبفضل نقلها للدوري السعودي القوي والمثير، وتعمل القناة بمختلف القناة حيث تعمل قناة ssc بتقنية SD، كما تعمل أيضاً بتقنية HD، لذلك ازداد البحث عن تردد قناة ssc الرياضية نايل سات، وكذلك تردد قناة ssc عرب سات وسهيل سات، ولذلك سوف نقدم لكم تردد القناة على مختلف الأقمار، وطريقة تنزيل القناة على جهاز الاستقبال للاستمتاع بمشاهدة الدوري السعودي.
تردد قناة ssc الرياضية الجديد 2021
يعد الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة العربية، ومن أكثرها متابعة داخل المملكة وخارجها، ومنذ أن أعلنت شركة الرياضة السعودية عن حصول شبكة قنوات ssc الرياضية، لحقوق نقل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وازداد البحث بصورة كبيرة عن التردد على عرب سات ونايل سات، وفيما يلي سنوافيكم بتردد القناة على نايل سات.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12523
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
تردد قناة ssc Sports عرب سات
- القمر:- عرب سات.
- التردد:- 11747 – 12418.
- الاستقطاب:- عمودي.
- الترميز:- 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 6\5.
رابط موقع “مكاني” لحجز تذاكر الدوري السعودي
يعد موقع مكاني الإلكتروني من أهم المواقع، حيث يتم من خاله حجز تذكرة المباراة التي يرغب المشجع في حضورها في الاستاد، لذلك سوف نوضح لكم طريقة التسجيل بخطوات بسيطة.
- الدخول على موقع مكاني الإلكتروني.
- ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- النقر على زر “تسجيل”.
الدوري السعودي للمحترفين
تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الشركة الرياضية السعودية، عن امتلاك شبكة قنوات ssc الرياضية، حقوق نقل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف يتم نقل المباريات بشكل مجاني وبمختلف التقنيات حتى الأسبوع الرابع من عمر الدوري، وبعد ذلك سيتم نقل مباريات الدوري السعودي بتقنية SD فقط، ويتوقف البث بتقنية HD والتي سوف يتم تشفيرها بدايةً من الأسبوع الرابع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ssc الرياضية الجديدة 2021 SD و HD نايل سات وعرب سات لمتابعة الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.