رسميا.. إطلاق تلفزيون Mi TV Master 77 OLED

كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ على مدار اليومين السابقين مجموعة من أحدث منتجاتها الذكية، بما في ذلك هاتف بكاميرا أسفل الشاشة، وعودتها لسوق الأجهزة اللوحية بسلسلة Pad 5، واليوم كشفت عن أحدث تلفزيوناتها الذكية.

وأزاحت شاومي الستار عن تلفزيون Mi TV Master 77 OLED، والذي وصفته الشركة بأنه أنحف من الهواتف المحمولة، كما يحمل العديد من المزايا الأخرى الرائعة.

ويأتي تلفزيون Mi TV Master 77 OLED الذكي، مزودا بشاشة OLED ضخمة مقاس 77 بوصة HDR10 +، بدقة 4K.

ويحمل التلفاز الجديد شهادة IMAX السمعية المرئية المحسنة، لتلبية متطلبات الألوان والتباين والوضوح والصوت العالية الجودة.

ونسبة شاشة إلى الجسم عالية جدا، ودرجة سطوع يصل إلى 1000 شمعة، مع دعم تقنيتي Dolby Vision، و Dolby Vision IQ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى الفريدة.

ويدعم تلفزيون Mi Master TV 77 نطاقا لونيا قويا رباعي القنوات، يحتوي على 10 بت، ويعد المظهر أيضا نقطة بيع رئيسة لتلفزيون OLED هذا، حيث يطلق عليه رسميا اسم تلفاز شاومي الأكثر تفصيلا، وتأتي الشاشة فائقة النحافة بحجم 8.2 ملم وهي أنحف من الهاتف المحمول.

ويتوافق التلفزيون مع تقنية Ultra Wide Band (UWB)، حيث يحتوي على شريحة UWB التي تجعل من الممكن الحصول على اتصال سلس بلمسة واحدة مع الأجهزة المتوافقة مع UWB.

ويتكون نظام السماعات من 9 وحدات مكبرات صوت تحزم جودة صوت 70 واط، ويتيح جهاز التحكم عن بعد، والذي يعمل بتقنية NFC في التلفزيون إمكانية إرسال مقاطع الفيديو بسهولة عبر الهاتف عن طريق جعل الجهازين على اتصال وثيق.

وسيتم تشغيل تلفاز Mi Master TV الذكي بواسطة معالج Quad-Core Cortex A73 MediaTek، جنبا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MC2، مقترنا بـ 8.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

كما يدعم التلفزيون Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0 ويحتوي على 3 منافذ HDMI 2.1 و 2 منفذ USB والعديد من مصادر الإدخال الأخرى.

وبالنسبه للسعر، يبلغ سعر تلفزيون Mi TV Master 77 OLED (19999 يوان – 3083 دولارا أمريكيا) ، لكن شاومي تقدم خصما بقيمة 3000 يوان عند طرحه للبيع في الصين في الـ18 من أغسطس، ما أدى إلى خفض السعر إلى 16999 يوان (2624 دولارا أمريكيا).