سامسونج تكشف عن سماعات Galaxy Buds 2

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية رسميا عن سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية، التي تنطلق بتصميم خفيف لتكون بذلك أخف سماعات TWS حتى الآن.

وتقدم ”سامسونغ“ إصدارها من السماعات اللاسلكية بتصميم جديد والعديد من المزايا الأخرى، بما في ذلك إلغاء الضوضاء النشطة، كما يدعم ميزة إلغاء الضوضاء 3 من الميكروفونات في كل جهة من السماعة.

وتصل سماعات Galaxy Buds2 اللاسلكية مع مكبر صوتي ديناميكي ثنائي الاتجاه، والذي ينقسم إلى مضخم للصوتيات لدعم المستخدم بتجربة صوتية أكثر وضوحا ونقاء.

وقلصت سامسونغ حجم السماعات، حيث تتميز كل جهة من السماعة بوزن 5.0 غرام، بينما تتميز الحافظة بوزن 41.2 غرام، فيما تأتي تقنية VPU لتدعم تصفية ووضوح صوت المستخدم في المكالمات، وتؤكد الشركة أن تقنية إلغاء الضوضاء تدعم حجب نسبة 98% من الضوضاء المحيطة.

وتأتي السماعة بأنماط تكييفية في إلغاء الضوضاء وفقا لمحيط المستخدم، مع ميزة التعلم الآلي، وأيضا ستوفر سامسونغ تطبيق Galaxy Wearable لمستخدمي السماعة مع أجهزة الكمبيوتر للتحكم في الضوضاء عبر التطبيق، وكذلك ضبط equalizer.

وتضم سماعة Galaxy Buds2 ميزة Auto Switch أيضا، التي ستتيح للمستخدم التبديل السريع بين أجهزة سامسونغ المختلفة من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

وبالنسبة للبطارية، تدعم سماعات Buds 2 بطارية بقدرة 61 مللي أمبير في كل جهة من السماعة، بينما تأتي الحافظة بقدرة بطارية 472 مللي أمبير.

وتوفر السماعات اللاسلكية 4 خيارات من الألوان: الأخضر، والبنفسجي، والأسود، والأبيض، وستصل Galaxy Buds2 إلى السوق الأوروبية بدءا من الـ27 من أغسطس/ آب مقابل 149 يورو / 139 جنيها إسترلينيا/ 174.84 دولار أمريكي.

جدير بالذكر، فقد أطلقت العملاق الكوري الجنوبي سماعات Galaxy Buds2 اللاسلكية في حدث ”Unpacked Galaxy“، إلى جانب هاتفي Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3 القابلين للطي، وأيضا ساعتا Watch4 الذكيتان.

وكان هاتف Galaxy Z Fold3، نجم الحدث بالفعل، فقد قامت العملاق الكوري الجنوبي بتزويد الرائد الجديد بثلاث ميزات رئيسة لم يتوقع أحد رؤيتها على الأجهزة القابلة للطي، منها دعم قلم S Pen، إلى جانب تحسينات المتانة والعرض والأداء ومقاومة الماء؛ ما يجعله أول هاتف قابل للطي مقاوم للماء في العالم، كما يأتي الهاتف بكاميرا أسفل الشاشة تجعله يستحق السعر المطلوب.