تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS متعة متابعة الدوري السعودي في موسمه الجديد

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قناة KSA SPORTS

تحتل قناة السعودية الرياضية مكانة متميزة بين القنوات التي تقدم محتوي رياضي مماثل، بل تميزت على هذه القنوات وزاد عدد مشاهديها حول العالم، فهي تبث محتواها على مدار اليوم دون توقف بجودة عالية وبدون مقابل، فهي الملاذ الأمن الذي يفتح أبوابة لعشاق ومتابعي معشوقة الجماهير كرة القدم، حيث تقوم القناة بنقل أهم وأشهر البطولات العربية والآسيوية وكذالك العالمية في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم.

حقوق البث التي تمتلكها القناة

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كأس ملك أسبانيا.

الدوري السعودي للدرجة الأولي.

كأس السوبر السعودي.

الأدوار التمهيدية لكأس العرب للأندية الأبطال.

كأس السوبر السعودي.

نبذة عن نشأة قناة السعودية الرياضية

انطلقت قناة KSA SPORTS في رجب 1423، وهي قناة تهتم بالشأن الرياضي وتعمل على رفع الروح الرياضية للشباب، كما تدعم تنمية وتحفيز الفكر الرياضي والمشاركة في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية، من خلال العديد من البرامج المتميزة التي تناقش أهم الموضوعات الرياضية وتنقل أخبار المنافسات بمختلف الرياضات وتغطية مباشرة مع استوديو تحليلي يناقش الفنيات للمباريات المذاعة عبر شاشة القناة.