نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS متعة متابعة الدوري السعودي في موسمه الجديد في المقال التالي
تردد قناة السعودية الرياضية يطرح نفسة على الساحة خلال الساعات الأخيرة بقوة، بالتزامن مع انطلاق مباريات الأسبوع الأول من الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2021-2022، حيث تمتلك القناة حق بث دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يتابعه الملايين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان مؤخراً عن نقل مباريات الدوري السعودي على قناة جديدة رياضية بالتعاون مع مجموعة إم بي سي، وهي قناة SSC الرياضية وسبب ذلك قلق لمحبي ومتابعي الدوري السعودي لورود أنباء عن نقله مشفر على هذه القناة، لكن تم تكذيب هذا الخبر بحيث ينقل بتقنية SD بدون تشفير وبتقنية HD برسوم رمزية مع ضرورة امتلاك جهاز جي بوكس، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نعرض عليكم التردد الصحيح لقناة KSA SPORTS الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي.
تردد السعودية الرياضية على النايل سات
|التردد
|12284
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معادل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد السعودية الرياضية على العرب سات
|التردد
|12523- 10810
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|30000
|معادل تصحيح الخطأ
|5/6
قناة KSA SPORTS
تحتل قناة السعودية الرياضية مكانة متميزة بين القنوات التي تقدم محتوي رياضي مماثل، بل تميزت على هذه القنوات وزاد عدد مشاهديها حول العالم، فهي تبث محتواها على مدار اليوم دون توقف بجودة عالية وبدون مقابل، فهي الملاذ الأمن الذي يفتح أبوابة لعشاق ومتابعي معشوقة الجماهير كرة القدم، حيث تقوم القناة بنقل أهم وأشهر البطولات العربية والآسيوية وكذالك العالمية في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم.
حقوق البث التي تمتلكها القناة
- دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- كأس ملك أسبانيا.
- الدوري السعودي للدرجة الأولي.
- كأس السوبر السعودي.
- الأدوار التمهيدية لكأس العرب للأندية الأبطال.
- كأس السوبر السعودي.
نبذة عن نشأة قناة السعودية الرياضية
انطلقت قناة KSA SPORTS في رجب 1423، وهي قناة تهتم بالشأن الرياضي وتعمل على رفع الروح الرياضية للشباب، كما تدعم تنمية وتحفيز الفكر الرياضي والمشاركة في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية، من خلال العديد من البرامج المتميزة التي تناقش أهم الموضوعات الرياضية وتنقل أخبار المنافسات بمختلف الرياضات وتغطية مباشرة مع استوديو تحليلي يناقش الفنيات للمباريات المذاعة عبر شاشة القناة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS متعة متابعة الدوري السعودي في موسمه الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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