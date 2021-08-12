ميزة جميلة على واتساب تخلصك من إزعاج الدردشات نهائيا ومزايا أخرى تعرف عليها

ميزة جديدة من وسط عدة مزايا طرحها أخيرا واتساب، حيث عمل خبراء واتساب أخيرا على تطوير كبير فى مزايا عديدة لتطبيق واتساب وطرحها لمستخدميه بعد مروره بتجارب عديدة والتأكد من فاعليتها وأهميتها للتطبيق وخدمة العملاء ومحبي واتساب، حيث طور تطبيق المراسلة الفوري الأشهر واتساب ، ميزة عظيمة تتيح لمستخدميه القدرة على منع الغرباء والأشخاص غير المسجلين بجهات الاتصال من إضافتهم إلى دردشة جماعية دون إذنا منهم، ورغم أن واتساب يعد منصة رائعة للتواصل وخاصة خلال فترة الوباء، فقد ساهم تطبيق المراسلة كثيرا في بقاء الملايين من الأشخاص حول العالم، على اتصال بالعائلة والأصدقاء بشكل جماعي، ولكن في بعض الأحيان ما يسئ البعض استخدام هذه المنصة وتصبح مصدرا للإزعاج، فقد قد يسئ البعض استخدام منصة واتساب، إذ قد تتم إضافتك إلى مجموعات غير ضرورية، بواسطة أشخاص ذو نوايا خبيثة، أو قد تتم إضافتك إلى المجموعة لبيع المنتجات أو الترويج للخدمات دون موافقتك، مما يعد أمرا مزعجا للغاية لكثرة عدد المستخدمين والرسائل الواردة بها، وتعد الطريقة الأكثر تميزا للتخلص من إزعاج الدردشات الجماعية، وتأمين خصوصيتك وعدم قيام شخص غريب من إضافتك إلى مجموعة غير معروفة، هي إعدادات المجموعات الجديدة من واتساب، وتوصل خبراء وفريق مطورو واتساب إلى خاصية جديدة، بمساعدتها يمكنك منع أي شخص من إضافتك إلى مجموعة دون إذنك، وتتوفر هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على هواتف آيفون و أندرويد، حيث يسمح هذا الإعداد بتعيين من يمكنه إضافتك إلى الدردشات الجماعية، حيث تعود الكثير من المواطنين مما لديه رقم هاتفك إضافتك إلى المجموعة، وسنوضح لكم من خلال مقالي بالخطوات عدم إضافتك إلى مجموعات غير ضرورية.

كيفية منع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات واتساب بدون موافقتك:

افتح تطبيق واتساب، انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

انقر فوق خيار الإعدادات Settings، ثم انقر فوق الحساب Account.

انقر فوق الخصوصة Privacy، ثم مجموعات Groups، ومن المحتمل أن يتم تعيين الإعداد الافتراضي على “الجميع Everyone”.

اختر من بين ثلاثة خيارات: