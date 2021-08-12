نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سيارة مرسيدس c200 في السوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية عن مواصفات سيارة مرسيدس c200وذلك لما تتمتع به السيارة من سمعة جيدة من حيث الرفاهية والمتانة والأداء المتميز والذي يجعل من قيادتها متعة حقيقية، ويعد سعر مرسيدس C200 2021 من أكثر ما يتم البحث عنه حيث تم الإعلان عن إمكانيات متميزة مقابل سعر مرسيدس C200 موديل 2021 وهذا ما جعل العديد من الأفراد يقبلون على شراء هذه السيارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات سيارة مرسيدس c200.

مواصفات سيارة مرسيدس c200

قامت شركة مرسيدس بينز الألمانية بعرض مواصفات سيارة مرسيدس c200للعملاء الراغبين في امتلاكها، وأكدت الشركة على زيادة عوامل الأمان والرفاهية داخل السيارة كعادة شركة مرسيدس في جميع السيارات التي تقوم بإنتاجها، وعن مواصفات السيارة نذكر الآتي:

مواصفات مرسيدس c200 من الداخل

تأتي السيارة بمقاعد ذات شكل انسيابي وقد تم كسوتها بالجلد الطبيعي، بالإضافة إلى شاشة كبيرة لعرض يمكن من خلالها منح الأوامر إلى السيارة وغيرها من المواصفات القياسية المتميزة والتي تبرهنا بها شركة مرسيدس من خلال هذه السيارة.

محرك سيارة مرسيدس c200

قامت الشركة بوضع محرك توربو رباعي بسعة 2 لتر ويأتي المحرك بقوة 265 حصانًا وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو في 7.1 ثانية.

الأمان داخل سيارة مرسيدس C200

كما أعلنت الشركة من قبل فإن الاهتمام الأول يكون دائمًا لعوامل الأمان بسيارات مرسيدس فقد قامت بتزويد السيارة بأجهزة تحذيرية بالاكصدامات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى جعل الفرامل أوتوماتيكية التي تعمل على إيقاف السيارة تلقائيًا في حالة وجود شيء أمامها، وقد تم إضافة كاميرا خلفية يستطيع من خلالها القائد رؤية خلفية السيارة، كما تم تزويد السيارة بالعديد من عوامل الأمان الأخرى منها:

تزويد السيارة بمكابح مانعة للانزلاق.

توفير مثبت السرعة المتميز والمفيد خلال السفر لمسافات طويلة أو الطرقات التي تحدد السرعات.

نظام جديد يعمل على منح قائد السيارة إمكانية رؤية النقاط العمياء.

سعر مرسيدس c200

تم توفير السيارات من طراز مرسيدس C200 موديل 2021 في المملكة العربية السعودية بسعر يصل إلى 265 ألف ريال سعودي، وقد يختلف سعر السيارة باختلاف الكماليات المضافة بها.