Oppo Reno 6 4G مواصفات هاتف أوبو الجديد | أهم المميزات والعيوب

Oppo Reno 6 4G هاتف أوبو الجديد والذي ينضم رسميا إلي العائلة الأكثر مبيعا من هواتف الشركة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً عقب الإعلان عن هواتف السلسلة الأخري Oppo Reno6 5G ، وأيضاً Oppo Reno 6 pro. يأتي الهاتف بمواصفات ومميزات مختلفة عن نسخة الـ5G منه ليس فقط في نوعية الشبكات ، لكن أيضاً يختلف في المعالج وكذلك التصميم مع الكاميرات.

مواصفات هاتف Oppo Reno 6 4G :

‌يأتي الهاتف مع وزن يصل إلي 173 جراما.

‌كذلك يأتي مع خامات من البلاستيك Poly Carbonite ، كعادة أغلب هواتف شركة أوبو.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌كما يأتي أيضاً بدعم زيادة سعة التخزين وذلك عن طريق إضافة كارت ميموري في منفذ خاص به بجانب منافذ الشريحتين.

‌أما عن الشاشة فالهاتف مزود بشاشة بحجم 6.4 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، أي بمعدل كثافة 411 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة نسبة 91.7% من جسم الهاتف ، مع دعم درجة السطوع حتي 430 شمعة.

‌كذلك تدعم أيضاً الترددات العالية حتي 90 هيرتز ، كما ويمكن التنقل بين الـ60 والـ90 هيرتز أيضاً.

‌يأتي الهاتف مع واجهة المستخدم الخاصة من شركة أوبو ColorOs 11.1 ، المبينة علي نظام تشغيل Android 11.

‌بالنسبة للأداء فالهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 720G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانو متر.

‌كما يحتوي المعالج علي نواتين بتردد 2.3 جيجا هيرتز من نوع Kryo 465 Gold ، أما عن الستة الأخري فيأتون بتردد 1.8 جيجا هيرتز من نوع Kryo 465 Silver.

‌كذلك يتوفر معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.

‌يتوفر من الهاتف نسخة واحدة فقط من سعة التخزين وتأتي كذلك : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرات هاتف Oppo Reno 6 4G :

‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 44 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم التصوير بدقة 1080 بمعدل 30/120 إطار.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف يحتوي علي أربعة كاميرات : الأساسية 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 تدعم خاصية الـPDAF ، الثانية 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع.

‌الثالثة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 خاصة بالتصوير الماكرو ، الأخيرة أيضاً بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 خاصة بالعزل.

كما تدعم الكاميرات فلاش ليد ثنائي ، كذلك مع دعم الـHDR والتصوير Panoramic.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/120 إطار.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن تأتي مع دقة ووضوح عالي للصوت.

‌كما يوجد أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، علي حسب الأسواق.

كذلك تأتي بطارية الهاتف تأتي بحجم 4310 مللي امبير من نوع Li-Po ، تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات.

‌يتوفر الهاتف باللونين : الأسود ، والأزرق.

سعر هاتف Oppo Reno 6 4G :

380$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 6000 جنية مصري.