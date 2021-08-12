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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على الشدات التي تريدها بطريقة شرعية وطريقة شحن شدات ببجي مجانا في المقال التالي
لبعض هواة الألعاب نوضح طريقة شرعية لشحن شدات بيجي مجانا من خلال المواقع الرسمية وبعيدا عن المواقع غير الرسمية وبعيدا عن طرق الإحتيال والنصب بحجة الشحن وأخذ حساباتهم بطرق إحتيالية، ومن خلال مقالنا نوضح بالتفصيل كيفية الشحن مجاناً ولكن بطريقة رسمية 100% وليس بها أي تلاعب او احتيال، حيث يوجد الكثير من المواقع المحتالة التي تطلب منك رقم حسابك ومن ثم تسحب كل أموالك دون إعطاء شئ، لذا يجب الانتباه لهذه المواقع وعدم التعامل معها، أيضا لا تثق في أي موقع غير رسمي يطلب منك رقم الحساب البنكي، او رقم حسابك في اللعبة.
شحن شدات ببجي مجانا:
ومن الجدير بالذكر نذكر أن كل لاعبين ببجي موبايل يبحثون على طريقة للحصول على شدات لكي يتمكنوا من شراء أسلحة حديثة وقنابل، وتغير الملابس وشراء شخصيات مختلفة، حيث إذا أردت أي شي في هذه اللعبة لا يمكنك شراءه إلا من خلال الشدات، والشدات هي كلمة معربة من الـ UC وهي تكون العملة الافتراضية داخل اللعبة، حيث يمكنك أيضا ترقية مستواك من خلالها بكل سهولة، ويمكنك التفوق على أصدقاءك داخل اللعبة عند امتلاكك قدر كبير من الشدات.
طريقة الحصول علي UC مجانا:
من أفضل الطرق وأكثرها أمانا هذه الطريقة حيث أنها سريعه وتوفرها لعبة ببجي لكل ألاعبين يومين وهي كالاتي:
- يجب فتح لعبة ببجي أولا.
- ثم الدخول على مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة يوميا.
- من ثم إذا انتهيت من أللإعلانات اليومية يمكنك تحميل أي برنامج vbn.
- ومن بعد تشغيل برنامج الـ vbn يمكنك مشاهدة قدر أكبر من الإعلانات اليومية.
- بعدها ستحصل على قدر كافي من الشدات يوميا وفي نهاية الأسبوع ستحصل على قدر كبير من الشدات مما يجعلك راضيا.
خطوات الحصول على شدات:
وإذا أردت الحصول على شدات بطريقة أخرى شرعية وفعالة وسهلة ومضمونة، حيث يوجد طريقة أخرى يعرفها الجميع ولكنها من أفضل الطرق لأنها من شركة ببجي الرسمية ومضمونة 100% ولكي تتمكن من شراء الشدات التي تريدها يمكنك اتباع الخطوات الأتية:
- يجب عليك أولا الدخول كلى أي متصفح والبحث عن PUBG Mobile – Midasbuy
- ثم تسجيل الدخول داخل الموقع.
- ثم تحديد البلد التي تريد الشحن أليها.
- وتحديد عدد الشدات التي تريدها أولا، مع العلم ان هذا الموقع لقد حدث العروض ويوجد الآن عروض موفرة بداخلة.
- ومن ثم أختيار طريقة الدفع، ومن ميزة هذه الموقع ان يتوفر بداخلة طرق عديدة للدفع، فيجب اختيار الطريقة التي تناسبك.
- وبعد الانتهاء من الدفع انتظر عملية التحويل على اللعبة واستمتع بالشدات.
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