تردد قناة On Time Sports 1 اون تايم سبورت الرياضية HD لمشاهدة مباريات الدوري العام المصري الممتاز المشتعل في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية بطولة الدوري، الذي يشهد تقدم قضبين الكرة المصرية الأهلي والزمالك على القمة من حيث عدد مباريات الفوز وعدد مباريات الهزيمة وعدد مباريات التعادل، وذلك قبل أن أن يحقق الزمالك أمس فوز غالي على فريق الإتحاد السكندري ليتخطي الزمالك المصري الأهلي بفارق 3 نقاط قبل أن يلعب المارد الأحمر مباراة اليوم ضد الإسماعيلي.

تردد قناة On Time Sports 1 اون تايم سبورت الرياضية HD

يبحث عشاق الدوري المصري منذ قليل عن تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي من مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية، حيث تنقل قناة on time Sports 1 في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم مباراة الإسماعيلي والاهلي على استاد القاهرة، في مباراة يترقبها جماهير الزمالك قبل جماهير الاهلي وذلك لأن في حالة تعثر الفارس الأحمر يتربع الزمالك على عرش بطولة الدوري المصري الممتاز، لهذا تتزايد أهمية المباراة لدي الكثير من الجماهير المصرية والعربية.

تردد أون تايم سبورتس 1

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11681.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد on time Sports 2

الاستقطاب عمودي.

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11861.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

برامج مجموعة قنوات اون تايم سبورت

تتنوع البرامج والفقرات على سلسلة قنوات اون تايم سبورت الرياضية ما بين برامج حوارية تناقش القضايا الرياضية وما بين استوديوهات تحليلية تبرز خطط المدربين وأداء اللاعبين قبل بدء المباراة وبعد انتهاء المباراة، بالإضافة إلي برامج التحكيم var الذي يقدمه الشناوي وسمير محمود عثمان والذي يوضح فيه أداء التحكيم ما بين الإيجابيات و السلبيات، كما يعد أهم مقدمين البرامج في قنوات اون تايم سبورت، النجم الخلوق حازم امام وفيلسوف التحليل ايمن يونس وعندليب الملاعب عبد الحليم علي، والسفر احمد حسن، وصخرة الدفاع عبد الظاهر السقا بالإضافة إلي الإعلامي الكبير مدحت شلبي وأحمد شوبير.

وصلنا إلي نهاية شرح كيفية ضبط تردد قناة On Time Sports 1 اون تايم سبورت الرياضية HD لمشاهدة مباريات الدوري العام المصري.