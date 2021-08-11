نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Hd الفضائية على النايل والعرب سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Hd، والذي تم تغيير الاحداثيات مؤخراً، حيث يتم هذا التغيير في مختلف القنوات بصورة دورية لتجنب انقطاع البث المتكرر، وتطوير جودة الصورة وسرعة الإشارة. وتعد ناشونال جيوغرافيك ابوظبي من اقوي القنوات الفضائية الوثائقية في الشرق الأوسط، وهي النسخة الناطقة بالعربية، حيث تنحدر من سلسة قنوات وثائقية مختلفة أمريكية الاصل. انطلقت عام 2009, ويكون مقر النسخة العربية في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية. ولها ثلاث ترددات مختلفة اثنين منهم على قمر النايل سات، والاخير على قمر العرب سات، والذي يمكن معرفتهم من خلال متابعة هذا التقرير.

قناة ناشيونال جيوغرافيك الوثائقية

تختص قناة national geographic Abu Dhabi في عرض المواضيع العلمية والأدبية والتاريخية، ويتم تناول ذلك بصورة وثائقية وتعني كلمة (وثائقية) طرح كافة المعلومات والبيانات بصورة دقيقة، ويتم إعدادها من مراجع علمية وتاريخية يؤخذ بها في المحافل الدولية. والغرض من ذلك هو تزويد المتابع بالمعلومات الصحيحة، لكي يتم الاستفادة منها بشكل وافي وكافي. وعليه يمكنك بعد ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي المفتوحة، مشاهدة العديد من البرامج العلمية والتاريخية والتكنولوجية كذلك والاستفادة منها، كما هي قناة مناسبة لمشاهدة الاطفال، وبالاخص النسخة المخصصة لهم (ناشونال جيوغرافيك كيدز).

برامج قناة Nat Geo Abu Dhabi

كما أشرنا سابقاً أنه تتخصص القناة في تقديم المحتوي العلمي والأدبي والتاريخي، فيجب الآن الإشارة إلى أهم البرامج التي تعرضها القناة، والتي تتمثل في:

برنامج هندسة عبقرية؛ وهو برنامج يرصد ويحلل اهم الأعمال الهندسية القديمة والحديثة.

أيام عصيبة على كوكب الأرض؛ ويتناول أهم الظواهر الطبيعية التي مرت على كوكب الأرض.

تحقيقات الكوارث الجوية؛ ويرصد ويحلل اسباب سقوط الطائرات المدنية والحربية.

انا مصور ناشونال جيوغرافيك ابوظبي؛ وهو برنامج يهتم بأعمال التصوير الفوتوغرافي، كما يتم تنظيم مسابقات علي ذلك.

سمكة التونة العنيدة؛ وهو من أشهر البرامج الذي يعرض على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Hd، ويرصد كواليس اصطياد سمكة التونة.

الحياة البرية في الاسكا؛ والذي يرصد طبيعة الحياة البرية، وأسلوب تعايش الحيوانات الأليفة والمفترسة، وايضاً الأحداث الطبيعية في الاسكا.

وهناك الكثير من البرامج التي تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي، ويمكنك معرفة ما يُعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك، مواعيد عرضها، لتتمكن من متابعتها أولاً بأول.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Hd 2021

يتم بث برامج القناة على الاحداثيات التالية:

على النايل سات:-