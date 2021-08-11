تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أفضل المباريات

تردد قناة ليبيا الرياضية، قد تم تغييره في بداية عام 2021م، لكي تتميز القناة بمميزات أكثر من ما كانت عليه، لأنها تتميز بالتطوير المستمر وامتلاك أحدث الأجهزة لضمان مشاهدة عالية بجودة أفضل، ولذلك تعتبر من أهم وأشهر القنوات الفضائية التي تمتلكها الجمهورية الليبية، حيث أنها تبث محتوى كبير من أفضل المباريات، والكثير من الأحداث الرياضية المهمة، وتقدم الكثير من البرامج الرياضية، وتحليل متميز بعد كل مباراة مع باقة من أفضل وأشهر الإعلامين والمحللين اللبيين ومن جميع أنحاء الوطن العربي كله المتميزين في مجال الرياضة.

تردد قناة ليبيا الرياضية

تعتبر من أهم وأشهر القنوات العربية الرياضية. التي تقوم ببث جميع المباريات الليبية المحلية وأيضاً العالمية. ولذلك فإنها تقوم بتحديث ترددها باستمرار لضمان مشاهدة بجودة عالية. ولعدم تشويش أو تقطيع في صورة ومحتوى القناة. ولضمان صوت نقي وصورة واضحة وجودة عالية.

التردد الجديد على جميع الأقمار الصناعية

القمر الصناعي النايل سات اسم القناه ليبيا الرياضية التردد 11766 الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500

القمر الصناعي العرب سات اسم القناه ليبيا الرياضية التردد 11721 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500

القمر الصناعي هوت بيرد اسم القناه ليبيا الرياضية التردد 11317 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500

مميزات القناة