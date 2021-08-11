تحذيرات هامة لمستخدمي الأندرويد برامج وتطبيقات ضارة وخطيرة تستهدف معلوماتهم الحساسة

حذرت شركات الأمان على هواتف الاندرويد من نشر العديد من الروابط الخبيثة والبرامج الخاصة بالقرصنة، حيث ترسل كل فترة بعض مريدوا وهواة الإحتيال على الهواتف الذكية بعض البرامج الخبيثة والتي تخترق الأندرويد وتستولي على المعلومات الخاصة بأصحاب الهواتف، بغرض تهكيرها وسرقة البيانات الخاصة بأصحاب الهواتف وقد حذرت بعض شركات الامان المتخصصة من ذلك، فقد انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر قرصنة وسائل التواصل الإجتماعي ومتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المُحملة بشكل مجاني، وقد أصدر بعض خبراء الامان على الهواتف تقريراً يشرح كيف تمكنت البرامج الضارة من إصابة أكثر من 10000 ضحية مختلفة وفي 144 دولة، وقد أكدت شركة أمن الهواتف المحمولة أن هذه الثغرات الضارة اندرجت من برنامج كبير يسمى بـ حصان طروادة وهو يعمل بنظام الأندرويد، حيث تمكن برنامج حصان طروادة من الانتشار عبر اختطاف المعلومات المتواجدة في وسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر تطبيقات الطرف الثالث والتطبيقات المجانية منذ شهر مارس الماضي.

أنواع البرامج الضارة بالأندرويد:

من الجدير بالذكر فقد أعلنت بعض الشركات المتخصصة فى امان وتأمين برامج الاندرويد، أن هذه البرامج التي تعرف باسم حصان طروادة تستخدم حيل الهندية الإجتماعية لخرق حسابات المستخدمين على فيسبوك، حيث تقوم بالتسلل إلى حسابات الوسائط الإجتماعية عن طريق إصابة أجهزة الأندرويد، مما يسمح ذلك للمهاجمين جمع معلومات من الضحايا مثل معرف فيسبوك والموقع وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان الـ IP، بالإضافة إلى ملفات تعريف الارتباط والرموز المرتبطة بحساب المستخدم على فيسبوك، وقالت شركة أمان الهواتف المحمولة في تقريرها: “أن المهاجم يمكن أن يستخدم حسابات فيسبوك لنشر البرامج الضارة من خلال إساءة استخدام المصداقية الاجتماعية للضحية عبر الرسائل الشخصية التي تحتوي على روابط حصان طروادة، بالإضافة أن المهاجم قد يقوم بفعل بعض الأمور التي تتخطى العبث بالرسائل الشخصية الخاصة بالمستخدم على فيسبوك، ويبدو أن مصممي هذه البرامج الضارة قادرين على توزيعها باستخدام متجر جوجل بلاي ومتجر التطبيقات الأخرى، ولكن تم إرسال تقرير إلى شركة “جوجل” للتحقق بشأن هذه البرامج الضارة وإزالتها من على جميع متاجر التطبيقات، وتأتي هذه الروابط أو التطبيقات او البرامج الضارة على العديد من الهيئات المختلفة ويتم تصميمها وفقاً لاهتمامات المستخدمين بشكل عام حتى يتم نشر هذه البرامج على نطاق واسع، كما أن مصممي هذه البرامج استفادوا من العديد من الموضوعات التي قد يجدها المستخدمون جذابة مثل، أكواد قسائم ننتفليكس المجانية، وتطبيقات التصويت لأفضل فريق أو لاعب كرة قدم وغيرها من الهيئات الأخرى.

تحذيرات هامة لأصحاب هواتف الأندر ويد:



حيث حذر خبراء الشركة المتخصصة في أمان وتامين الهواتف الذكية من الإختراق من البرامج الخبيثة وبرامج الإحتيال، والأمان الهواتف المحمولة يجب أن يجد مستخدمو هواتف الأندرويد طرقاً للتحقق مما إذا كانت أي تطبيقات على أجهزتهم تحتوي على FLYTRAP وهو برنامج يستخدم العديد من الأدوات والتقنيات المتطورة ويتم استخدامها ضد الأجهزة المحمولة تهدف إلى سرقة بيانات الاعتماد، وفي الغالب تكون نهاية أي محمول بمثابة كنز من المعلومات، ومن بعدها يتم الدخول إلى المعلومات المحمية وهي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المصرفية وأدوات المؤسسات والمزيد من المعلومات الحساسة.