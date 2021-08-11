تردد قناة الملاعب الرياضية – سودان سبورت الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الملاعب الرياضية، تعتبر من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، حيث تعتبر الأشهر بين القنوات الفضائية، في الجمهورية السودانية وخصوصاً بين القنوات الرياضية المتميزة، حيث تقدم أفضل البرامج الرياضية المتميزة، ويقدمها باقة من الإعلامين المتميزين في مجال الرياضة، حيث تقدم محتواها بشكل مجاني، على مدار اليوم، وبدون تشويش وبدون فواصل إعلانية مطولة، لكي تضمن للمشاهد استمتاع بالمشاهدة، وتقدم المحتوى بصورة نقية وصوت واضح وبجودة عالية، لذلك يبحث الكثير عن تردد القناة الجديد للاستمتاع بمشاهدة أفضل البرامج الرياضية السودانية، وأهم المباريات المحلية والعالمية أيضاً.

تردد قناة الملاعب الرياضية

يبحث الكثير من عشاق الرياضة وخصوصاً الرياضة السودانية. على القنوات التي تذيع أهم المباريات والبطولات. ولذلك سوف نعرض لكم التردد على النايل سات والعرب سات. لأنها من أهم وأشهر القنوات العربية الرياضية.

التردد الجديد على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات اسم القناة الملاعب الرياضية – سودان سبورت التردد 11393 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

التردد الجديد على العرب سات

القمر الصناعي العرب سات اسم القناة الملاعب الرياضية – سودان سبورت التردد 12523 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

مميزات القناة