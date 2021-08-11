طريقة شحن نقود فورت نايت v-bucks وإضافات التحديث الجديد

تتواصل مغامرات لعبة fortnite بالتزامن مع بحث اللاعبين عن شحن نقود فورت نايت، للحصول على v-bucks، حتى يتسنى لهم شراء العناصر الأساسية داخل البيئة ممن ملابس وسكنات وأسلحة وذخيرات وعتاد، ومؤخرًا يشتعل سباق غزو الفضائيين، الذي يشارك فيهه الكثير من اللاعبين، والتي تشهد أيضًا ظهور الرجل الفولاذي المتخصص في إنقاذ المواقف الصعبة، مرتديًا زيًا مميزًا مثل زي سوبر مان، وهو جزء من بطاقة معركة الفصل الثاني من الموسم السابع، يملك عدد من المهام، مع توفير عدد من الجوائز والهدايا في حالة تخطي المستويات الأعلى.

طريقة شحن نقود فورت نايت

لا يمكن استرداد بطاقة الهدية أو الجوائز، إلا مقابل كمية نقود V-Bucks المُوضحة، والتي يمكن استخدامها فقط في شراء مهام وعناصر Fortnite، وتتم عملية الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة عن طريق الدفع الإلكتروني، بتسجيل رقم الآي دي الخاص ببطاقتك، مع العلم أن النقود التي تحصل عليها، هي مجرد وسيلة لاستبدال العناصر، وليس لها علاقة بالمعاملات الإلكترونية، ويتطلب الأمر تسجيل كود صلاحية بطاقة هويتك في اللعبة.

كيفية استرداد رصيد v-bucks

جدير بالذكر أنه بعد إتمام عملية شراء إحدى بطاقات V-Bucks ودفع المقابل الخاص به، يمكنك استرداد عملاتها لاستخدامك الشخصي في فورت نايت، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم الاسترداد إلا في حالة إذا كان كود ساريًا فقط، وأن يكون لديك حساب رسمي في اللعبة عبر epicgames.com، كما يمكنك ربط حسابك في اللعبة مع حسابك موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفي حالة عدم اتمام عملية الاسترداد،، أو إذا واجهتك مشكلة، عليك التواصل مع خدمة العملاء.

وإجراء عدد من التحسينات الموسعة

يأتي هذا في الوقت الذي أجرت فيه اللعبة عدد من التحسينات الموسعة على المؤثرات الصوتية والضوئية لجميع المهام الموجودة، كما تم إضافة عدد من الأسلحة الجديد متعددة المهام بكامل الذخيرة الخاصة بها، كما تم توفير مركبات ودروع وسيارات الاستشفاء للمصابين دون الوقوف كما كان في السابق، مع إمكانية إنعاش صديقك وإعادته للعب بجوارك مجددًا من خلال أبراج الإرسال.