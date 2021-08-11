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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب وأحدث نسخة 2.21.17.1 إصدار أغسطس وكيفية تثبيته ومميزاته وتلافي عيوبه في المقال التالي
يبحث الكثير من محبي تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم واتس اب عن افضل نسخة وأحدث إصدار وبه كل المزايا والخصائص الجديدة على التطبيق على أن تكون النسخة الأحدث من التطبيق تحتوي على كل المزايا التي أعلن عنهاء خبراء شركة واتساب مؤخرا ومتوفر فيها عامل الأمان ومدعمة بالشفرات على الرسائل والخصوصية ولا تكون مخترقة من برامج الهكر ونشطاء الإحتيال على الحسابات وسرقة محتوياتها، واليوم سوف نطرح لكم أحدث نسخة من الإصدارات واتساب من خلال مقالنا ومدعمة بطريقة التثبيت وكيفية التحميل ومزاياها وكيفية تلافي عيوبها.
كيفية تحميل أحدث إصدار لتطبيق واتساب:
بعد تحميل تطبيق الواتس اب من جوجل بلاي أو متجر بلاي أو من خلال الروابط الأصلية لتحميل واتساب أحدث إصدار وأحدث نسخة 2.21.17.1 سيكون التثبيت من خلال الخطوات التالية والتي سنذكرها في طريقة التثبيت.
طريقة تثبيت وتشغيل الواتس اب:
- اضغط على كلمة “Install” أو “تنزيل” ثم انتظر لحيت إنتهاء تحميل التطبيق على هاتفك الذكي
- بعد إنتهاء تنزيل واتس اب قم بفتح التطبيق من خلال الضغط “Open” او “فتح” وعندما تظهر لك الواجهة الرئيسية للبرنامج اضغط على “Agree And continue”
- الان سيطلب منك واتساب إخذ صلاحية الدخول لذاكرة الهاتف وهذا حتى يستطيع تنزيل الفيديوهات التي تُرسل إليك على ذاكرة هاتفك كل ما عليك هو الضغط على Continue.
ومن الجدير بالذكر أن بعد الخطوات السابقة سوف تخرج لك هذه الواجهة والتي يجب عليك بها تحديد الدولة الخاصة بك ثم إدخل رقم هاتفك المحمول ثم اضغط على Next أو التالي وبعدها، سيقول لك واتساب هل أنت متأكد من صحة الرقم الذي أدخلته إذا كان صحيحاً ولا يوجد به أى أخطاء إضغط على “تم” سيقوم whatsup تلقائياً الآن بإرسال رسالة إلى رقم الموبايل الذي ادخلته إذا كان شريحة الـ Sim card موجودة بنفس الموبايل الذي تُثبت عليه واتس اب حاليا سيقوم التطبيق بالتحقق منه بدون التدخل منك أما إذا كانت شريحة الاتصال موجودة بهاتف اخر فكل ما عليك هو كتابة الكود الذي وصل لك في رسالة نصية في تطبيق الواتس اب.
النسخ المعدلة من الواتساب:
نجد الكثير من النسخ المعدلة لواتساب وننصح بعدم تحميلها لأنها ستسبب لك حظر حسابك، ومن أمثلتها مايلي:
- واتساب الذهبي.
- واتساب الازرق.
- واتساب يو.
- واتساب يوسف الباشا.
- واتساب الاحمر.
- واتساب بلس والتي من أحد مميزاتها انه تسرق وتحمل الحالات whatsapp status من خلالها.
الجديد في تحديث واتساب ومميزاته :
- واتساب يقوم بإرسال التحديثات الدورية التي تضيف بعض المميزات الجديدة او التي تقوم بحل بعض المشكلات التي تواجهة المستخدمين .
- اخر تلك التحديثات هو التحديث الذي يجلب للمستخدمين الوضع الليلي Dark Mode والذي تم إنتظاره طويلاً لكي يصل الي تطبيق واتساب.
- يساعد في تقليل إستهلاك البطارية وايضاً يساعد علي راحة العين و القراءة بشكل اسهل وأكثر أماناً .
- ميزة التدمير التلقائي للرسائل , بمعني انه يمكن إرسال رسالة و تعيين وقت معين يترواح بين ساعة او يوم او عام كامل , وسوف تظهر علامة الساعة بجانب الرسالة لتدل انها رسالة ذاتية التدمير او المسح .
- وفقاً لبعض الأخبار المتداولة ايضاً فأن التطبيق سوف يحصل علي ميزة توفر تحسين البحث عن الروابط و الكلمات من المحادثات عن طريق البحث المتقدم .
- سهولة إستخدام التطبيق لكافة المستخدمين بإختلاف أعمارهم .
- واجهة إستخدام التطبيق بسيطة وغير معقدة .
- إمكانية إرسال حتي 30 صورة دفعة واحدة .
- سهولة إرسال مقاطع الفيديو وتوفير ادوات قص الفيديو او تحويله الي GIF (صور متحركة) .
- إمكانية التعديل علي الصور او الكتابة عليها وإضافة الملصقات عليها في التطبيق نفسه قبل إرسالها .
- ميزة القصص او Stories أو ما يسميها البعض الحالات التي تحتوي علي الكثير من الخيارات مثل رفع صور او فيديو او كتابة نص .
- whatsup مجاني بشكل كامل ولا يحتوي علي إي إعلانات تجارية .
- إمكانية مسح الرسائل بعد إرسالها .
- سهولة التحكم في خيارات الخصوصية .
- إمكانية إنشاء إختصارات للمحادثات علي الشاشة الرئيسية للهاتف .
- إمكانية تغيير رقم الهاتف بدون حذف الحساب .
- توافر ميزة الحفظ الإحتياطي التلقائي للمحادثات علي تطبيق Google Drive للتخزين السحابي .
- سهولة إسترجاع المحادثات و البيانات عند نقل الحساب لهاتف جديد .
- دعم الوضع الليلي Dark Mode لراحة العين وتوفير شحن البطارية .
لحماية حسابك على واتساب :
يجب على المستخدمين إتباع هذه الخطوات وتفعيلها لحماية وتأمين حساباتهم على التطبيق من الإختراق والسرقة وتتمثل هذه الخطوات في الأتية :
- أولاً يجب عدم فتح أي روابط خارجية من أشخاص غير موثوق بهم لأنها قد تكون روابط لاخـتـراق الجهاز أو الهاتف المحمول.
- كما أنه يجب عدم إعطاء البيانات الشخصية لأي فرد أو الإفصاح عنها أمام أحد.
- لابد من تفعيل وتشغيل خاصية الـ Two-Step Verification .
الوضع الليلي Dark Mode في whatsapp :
للإستمتاع بالوضع الليلي فى تطبيق واتساب حيث يمكنك أن تقوم بتفعيل الوضع الليلي لكلاً من نظام تشغيل الـ iOS و الأندرويد عن طريق الخطوات التالية :
- قم بالتأكد من حصولك علي أخر نسخة من التطبيق عن طريق تحميل التطبيق من الرابط الموجود على محرك البحث جوجل.
- قم بفتح التطبيق والإنتقال الي خيارات التطبيق عن طريق الثلاثة نقاط في اعلي واجهة البرنامج.
- من خلال القائمة السابقة قم بإختيار الإعدادات او Settings .
- قم بالضغط علي خيار الدردشة او Chats .
- قم بالضغط علي خيار سمة او Theme و أختر داكن أو Dark .
من الجدير بالذكر أن الجديد في هذا الموضوع أنه أخيراً واتساب ويب سيكون متاح باللون الاسود أى سيتم تفعيل الدارك مود لخدمة الواتساب ويب على اجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب وأحدث نسخة 2.21.17.1 إصدار أغسطس وكيفية تثبيته ومميزاته وتلافي عيوبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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