أحدث تردد لتنزيل أكثر من 1000 قناة جميع القنوات بالترددات الجديدة 2021 قنوات النايل سات

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أحدث تردد لتنزيل أكثر من 1000 قناة تنزيل جميع القنوات بالترددات الجديدة 2021 تنزيل قنوات النايل سات لجميع أنواع أجهزة الإستقبال، من المعروف أنه يتم تغيير ترددات أغلب قنوات النايل سات والسبب هو أن الخدمة الصورة والشبكة أفضل، واليوم نقدم لكم طريقة إدخال تردد بتنزيل جميع القنوات بسهولة وخلال دقائق، وذلك بدون الحاجة إلى الإستعانة بشخص يقوم بإستغلالك، احدث تردد لتنزيل أكثر من 1000 قناة جميع القنوات بالترددات الجديدة 2021 تنزيل قنوات النايل سات لجميع أنواع أجهزة الإستقبال.
أحدث تردد لتنزيل أكثر من 1000 قناة
بإستخدام ريموت الكنترول لأي نوع من أنواع أجهزة الإستقبال، الأن يمكنك تنزيل جميع قنوات النايل سات الترددات الجديدة، وفي حال طلب منك إدخال كلمة السر فإن كلمة السر الافتراضية لأي جهاز إستقبال هي ( 0000 ) أو أربعة أصفار، ثم يتم النقر على قائمة الترددات الخاصة بالتركيب، لتظهر قائمة تحتوي على ترددات كافة القنوات المتواجدة في جهاز الإستقبال، يتم النقر على كلمة إضافة.
تنزيل جميع القنوات بالترددات الجديدة 2021
يتم النقر على كلمة إضافة المتواجدة في قائمة الترددات، ثم تظهر قائمة فرعية مكتوب عليها إضافة تردد، وبها إسم القمر نايل سات، يتم إدخال التردد الشبكي الشامل لكافة ترددات قنوات النايل سات وهو 11449 ،وفي الخانة الخاصة بمعدل الترميز توضع 27500 كما هي، أما عن القطبية يتم تحويلها إلى استقطاب ( أفقي )، وفي معامل تصحيح الأخطاء يتم تحويلها ( 3/4 أو 5/6 )، كما يمكنك إتباع طريقة أُخرى وهي النقر على إعدادات هوائية، ثم يتم تغيير بحث عن الشبكة إلى وضع فتح، وتغيير نوع البرنامج إلى مجانية، ثم تغيير نوع البحث وهو الأهم إلى بحث أعمى.
تنزيل جميع قنوات النايل سات
بعد إدخال التردد الشبكي الأحدث الخاص بتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة 2021، يتم الضغط على كلمة OK ثم النقر على كلة بحث، تغير بحث الشبكة ويتم تبديلها من لا إلى نعم، حيث يتم تنزيل أكثر من 1000 قناة على النايل سات، من قنوات إسلامية، أطفال، رياضة ومنوعات، ولكن هذا الأمر يستغرق القليل من الوقت لتنزيل كافة قنوات القمر الصناعي نايل سات، أحدث تردد لتنزيل أكثر من 1000 قناة جميع القنوات بالترددات الجديدة 2021 تنزيل قنوات النايل سات.
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