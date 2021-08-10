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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو الوردي الجديد طرحه بموعده بخمسة ألوان وسعر ومواصفات رائعة في المقال التالي
أيفون 13 برو الوردي الجديد الذي يتم طرحه بالأسواق بموعده المحدد . ذلك الهاتف الجديد يطرح مع خمسة ألوان إضافية . مواصفات وسعر iphone 13 pro بشكل رائع . كذلك المعلومات المتداولة عن سعر أيفون 13 برو الذي يتم طرحه بسعر مناسب للفئات الستة . كما أن جوال أيفون 13 برو تم تصنيعه بمواصفات أعلي من النسخ السابقة له . كذلك يمتاز أيفون 13 برو بحجم شاشة أكبر وخامات أقوي في نسخته الجديدة . كذلك الايفون الوردي 13 الذي يتم البحث عنه بمحركات البحث باسم الايفون الوردي الجديد . ذلك لأن هذا اللون لأول مرة تطرحه شركة أبل . كما أن iphone 13 pro max يتم التساؤل عنه أيفون 13 الوردي متي ينزل . ذلك الموعد المحدد من شركة أبل . ذلك الموعد الذي صرحت عنه في فيديو أنتشر علي تويتر . تلك التساؤلات والمواصفات والسعر والألوان الخاصة في iphone 13 pro سنتعرف عليها في هذا المقال .
أيفون 13 برو الوردي الجديد والمعلومات المتداولة عن الهاتف
الايفون الوردي الجديد من خلال ألتغريده التي انتشرت علي منصة تويتر . تلك التي كانت تحتوي علي أن جوال أيفون 13 برو يطرح بالأسواق . ذلك الهاتف المميز بمواصفات أقوي من هواتف أيفون السابقة . حيث أن مواصفات وسعر iphone 13 pro تم التركيز عليهما من الشركة أن يكونوا بشكل أفضل . كذلك الايفون الوردي 13 ذلك اللون لأول مرة يتم طرحه . كما أنه يأتي مع خمسة ألوان مختلفين . كذلك من حيث شكل أيفون 13 الذي يتمتع بسمك ووزن رائع . كما أن الايفون الوردي الجديد يتمتع بتقنية جديده BACIFIC BLUE . كذلك نسخة أيفون 13 برو Max تتمتع شاشته بتقنية PROMOTION 120 هرتز .
أيفون 13 برو وأهم ما يميزه من مواصفات جديده بالهاتف
- أيفون 13 برو الوردي الجديد تم تحديثه بمستشعر البصمة الموضوع بالشاشة .
- كذلك الايفون الوردي الجديد تأتي فتحة الكاميرا الخاصة به بحجم أصغر .
- كما أن هاتف أيفون 13 برو Max تم تصنيعه بتقنية LIDAR وهي خاصة بالاستشعار عن بعد .
- كذلك جوال أيفون 13 برو تم تهيئته لكي ما يتم استخدامه مع كافة شبكات الاتصال G2.G3.G4.G5 .
- كما أن ميزة شريحة A15 BIONIC يدعمها الايفون الوردي الجديد وهي شريحة تمتاز بالسرعة .
- كذلك يتمتع الهاتف بالخاصية الجديدة LIDAR خاصة بالمسح الضوئي تقنية 6.1 بخاصية SUPER RETINA XDR .
- كما أن هاتف أيفون 13 الكاميرا تم تصنيعها بتحسينات أفضل وأقوي بخامات من الزجاج الياقوتي .
- كذلك التحديث علي الكاميرا بمستشعر الأصبع بها تم تصنيعه بتقنية عالية بمعدل 120 هرتز .
- تأتي كاميرا أيفون 13 برو دقة تصوير الفيديو بها 8K وهي تقنية عالية الدقة .
ألوان هاتف iphone 13 pro max التي تطرح بالأسواق
- يتم طرح الايفون الوردي 13 وهو اللون الأول المميز لأول مره .
- كذلك يأتي أيفون 13 بلون أخضر ليلي .
- كما يتم طرح أيفون 13 برو Max باللون الأسود .
- كذلك جوال أيفون 13 يطرح باللون الأحمر .
- كما أن أيفون 13 بلون مميز وهو اللون الذهبي .
- كذلك يتم طرح الهاتف باللون المميز وهو الأزرق الداكن .
- تلك كانت ألوان أيفون 13 برو الوردي الجديد مع خمسة ألوان أخري جديدة .
- كما أنه في السطور القادمة سنتعرف علي باقي المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد .
الايفون الوردي 13 والمواصفات المضافة إلي النسخ الجديدة
- بالنسبة لحجم الايفون الوردي الجديد سوف يشابه حجم أيفون 13 السابق .
- كذلك جوال أيفون 13 طوله 160.8 وعرضه 78.1 ملم وعمقه 7.5 ملم .
- كما أن أيفون 13 برو Max مساحة الشاشة تحتل من مساحة الهاتف 87.4 .
- كذلك الشاشة تحتوي علي عدد 6.8 بوصة بتقنية SUPER RETINA OLED .
- كما أن الايفون الوردي 13 تم وضع تقنية جديدة للشاشة وهي تقنية IB .
- كذلك عدد بكسلات شاشة الايفون الوردي الجديد 1170*2532 بتناسب عرض وطول الشاشة 19.5.9 بكل نقطة .
- تلك كانت المواصفات المضافة علي هاتف الايفون الوردي الجديد كمواصفات إضافية .
مميزات بهاتف أيفون 13 برو غير موجودة في نسخ أيفون السابقة
- يأتي هاتف iphone 13 pro max بتقنية الحماية الجديدة وهي OLEOPHOBIC .
- كذلك هاتف أيفون 13 خاصية اللمس بالشاشة مميزاتها متعددة عن نسخ IPHONE السابقة .
- كما أن الهاتف وشاشته تحتوي علي خصائص جديدة وهي WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .
- كذلك الايفون الوردي 13 به مميزات مرتبطة بميزة الاستشعار وهي خاصيات التسارع والقرب والبارومتر والبوصلة .
- كما أن هاتف أيفون 13 برو به خاصة استشعار لوجه المستخدم للتعرف علي صاحب الهاتف وهي خاصية FACE ID .
- كذلك الايفون الوردي الجديد معالج الهاتف سداسي النواة وهو معالج رسومي بتقنية GPU .
- كما أن المعالج الرسومي لهاتف iphone 13 pro بتقنية حديثه وهي APPLE GPU .
الايفون الوردي الجديد وما هي سعة التخزين الخاصة بإصدارات الهاتف
- الايفون الوردي الجديد وأول نسخة بسعة تخزين داخلي 512GB وذاكرة الهاتف العشوائية 6GB .
- كما أن جوال أيفون 13 برو بتخزين داخلي 256GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
- كذلك نسخته الثالثة سعة تخزين داخلي 128GB تصاحبه ذاكره عشوائية 6GB .
- كما أن الايفون الوردي 13 نظام التشغيل الموضوع بكافة النسخ تعمل بنظام IOS 15 .
- تلك كانت مواصفات الذاكرة الداخلية والعشوائية لنسخ أيفون 13 برو الجديد .
ما هو سعر أيفون 13 برو بالسعر العالمي وداخل السعودية وداخل مصر
- سعر أيفون 13 برو محدد له السعر العالمي 1055 دولا أمريكي .
- كذلك سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية محدداً له 5500 ريال سعودي .
- كما أن سعر الايفون الوردي الجديد داخل دولة مصر محدداً له 25500 جنيه مصري .
مميزات هاتف iphone 13 pro max الأخيرة
- أيفون 13 برو الوردي الجديد يحتوي علي مكبر صوت بخاصية STERIO .
- كذلك يدعم الهاتف ميزة NFC بكافة نسخ أيفون 13 برو .
- كما أن جوال أيفون 13 برو بخاصية رائعة وهي المانعة للضوضاء الخارجية .
- كذلك الايفون الوردي الجديد داعماً لكل خاصيات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات البنوك .
- كما أن هاتف أيفون 13 برو يقاوم الماء تحت عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة وأيضاً مقاوماً للغبار .
- كذلك أيفون 13 برو Max خامات الهاتف من الأمام والخلف مقاومة للصدأ بفضل صنعه من الفولاذ .
أيفون 13 برو الوردي الجديد وأحتوي المقال علي كافة المواصفات . تلك التي تخص جوال أيفون 13 برو مع عرض كافة المميزات الإضافية المضافة له . كما أنه تم عرض سعر أيفون 13 برو داخل السعودية ومصر وسعره علي مستوي العالم . كذلك الايفون الوردي 13 تم عرض الألوان الجديدة الخاصة به داخل المقال .
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