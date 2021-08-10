أيفون 13 برو الوردي الجديد طرحه بموعده بخمسة ألوان وسعر ومواصفات رائعة

أيفون 13 برو الوردي الجديد الذي يتم طرحه بالأسواق بموعده المحدد . ذلك الهاتف الجديد يطرح مع خمسة ألوان إضافية . مواصفات وسعر iphone 13 pro بشكل رائع . كذلك المعلومات المتداولة عن سعر أيفون 13 برو الذي يتم طرحه بسعر مناسب للفئات الستة . كما أن جوال أيفون 13 برو تم تصنيعه بمواصفات أعلي من النسخ السابقة له . كذلك يمتاز أيفون 13 برو بحجم شاشة أكبر وخامات أقوي في نسخته الجديدة . كذلك الايفون الوردي 13 الذي يتم البحث عنه بمحركات البحث باسم الايفون الوردي الجديد . ذلك لأن هذا اللون لأول مرة تطرحه شركة أبل . كما أن iphone 13 pro max يتم التساؤل عنه أيفون 13 الوردي متي ينزل . ذلك الموعد المحدد من شركة أبل . ذلك الموعد الذي صرحت عنه في فيديو أنتشر علي تويتر . تلك التساؤلات والمواصفات والسعر والألوان الخاصة في iphone 13 pro سنتعرف عليها في هذا المقال .

أيفون 13 برو الوردي الجديد والمعلومات المتداولة عن الهاتف

الايفون الوردي الجديد من خلال ألتغريده التي انتشرت علي منصة تويتر . تلك التي كانت تحتوي علي أن جوال أيفون 13 برو يطرح بالأسواق . ذلك الهاتف المميز بمواصفات أقوي من هواتف أيفون السابقة . حيث أن مواصفات وسعر iphone 13 pro تم التركيز عليهما من الشركة أن يكونوا بشكل أفضل . كذلك الايفون الوردي 13 ذلك اللون لأول مرة يتم طرحه . كما أنه يأتي مع خمسة ألوان مختلفين . كذلك من حيث شكل أيفون 13 الذي يتمتع بسمك ووزن رائع . كما أن الايفون الوردي الجديد يتمتع بتقنية جديده BACIFIC BLUE . كذلك نسخة أيفون 13 برو Max تتمتع شاشته بتقنية PROMOTION 120 هرتز .

أيفون 13 برو وأهم ما يميزه من مواصفات جديده بالهاتف

أيفون 13 برو الوردي الجديد تم تحديثه بمستشعر البصمة الموضوع بالشاشة .

تم تحديثه بمستشعر البصمة الموضوع بالشاشة . كذلك الايفون الوردي الجديد تأتي فتحة الكاميرا الخاصة به بحجم أصغر .

كما أن هاتف أيفون 13 برو Max تم تصنيعه بتقنية LIDAR وهي خاصة بالاستشعار عن بعد .

كذلك جوال أيفون 13 برو تم تهيئته لكي ما يتم استخدامه مع كافة شبكات الاتصال G2.G3.G4.G5 .

تم تهيئته لكي ما يتم استخدامه مع كافة شبكات الاتصال G2.G3.G4.G5 . كما أن ميزة شريحة A15 BIONIC يدعمها الايفون الوردي الجديد وهي شريحة تمتاز بالسرعة .

كذلك يتمتع الهاتف بالخاصية الجديدة LIDAR خاصة بالمسح الضوئي تقنية 6.1 بخاصية SUPER RETINA XDR .

كما أن هاتف أيفون 13 الكاميرا تم تصنيعها بتحسينات أفضل وأقوي بخامات من الزجاج الياقوتي .

كذلك التحديث علي الكاميرا بمستشعر الأصبع بها تم تصنيعه بتقنية عالية بمعدل 120 هرتز .

تأتي كاميرا أيفون 13 برو دقة تصوير الفيديو بها 8K وهي تقنية عالية الدقة .

ألوان هاتف iphone 13 pro max التي تطرح بالأسواق

يتم طرح الايفون الوردي 13 وهو اللون الأول المميز لأول مره . كذلك يأتي أيفون 13 بلون أخضر ليلي . كما يتم طرح أيفون 13 برو Max باللون الأسود . كذلك جوال أيفون 13 يطرح باللون الأحمر . كما أن أيفون 13 بلون مميز وهو اللون الذهبي . كذلك يتم طرح الهاتف باللون المميز وهو الأزرق الداكن . تلك كانت ألوان أيفون 13 برو الوردي الجديد مع خمسة ألوان أخري جديدة . كما أنه في السطور القادمة سنتعرف علي باقي المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد .

الايفون الوردي 13 والمواصفات المضافة إلي النسخ الجديدة

بالنسبة لحجم الايفون الوردي الجديد سوف يشابه حجم أيفون 13 السابق .

كذلك جوال أيفون 13 طوله 160.8 وعرضه 78.1 ملم وعمقه 7.5 ملم .

طوله 160.8 وعرضه 78.1 ملم وعمقه 7.5 ملم . كما أن أيفون 13 برو Max مساحة الشاشة تحتل من مساحة الهاتف 87.4 .

كذلك الشاشة تحتوي علي عدد 6.8 بوصة بتقنية SUPER RETINA OLED .

كما أن الايفون الوردي 13 تم وضع تقنية جديدة للشاشة وهي تقنية IB .

تم وضع تقنية جديدة للشاشة وهي تقنية IB . كذلك عدد بكسلات شاشة الايفون الوردي الجديد 1170*2532 بتناسب عرض وطول الشاشة 19.5.9 بكل نقطة .

تلك كانت المواصفات المضافة علي هاتف الايفون الوردي الجديد كمواصفات إضافية .

مميزات بهاتف أيفون 13 برو غير موجودة في نسخ أيفون السابقة

يأتي هاتف iphone 13 pro max بتقنية الحماية الجديدة وهي OLEOPHOBIC . كذلك هاتف أيفون 13 خاصية اللمس بالشاشة مميزاتها متعددة عن نسخ IPHONE السابقة . كما أن الهاتف وشاشته تحتوي علي خصائص جديدة وهي WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION . كذلك الايفون الوردي 13 به مميزات مرتبطة بميزة الاستشعار وهي خاصيات التسارع والقرب والبارومتر والبوصلة . كما أن هاتف أيفون 13 برو به خاصة استشعار لوجه المستخدم للتعرف علي صاحب الهاتف وهي خاصية FACE ID . كذلك الايفون الوردي الجديد معالج الهاتف سداسي النواة وهو معالج رسومي بتقنية GPU . كما أن المعالج الرسومي لهاتف iphone 13 pro بتقنية حديثه وهي APPLE GPU .

الايفون الوردي الجديد وما هي سعة التخزين الخاصة بإصدارات الهاتف

الايفون الوردي الجديد وأول نسخة بسعة تخزين داخلي 512GB وذاكرة الهاتف العشوائية 6GB .

كما أن جوال أيفون 13 برو بتخزين داخلي 256GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .

بتخزين داخلي 256GB مع الذاكرة العشوائية 6GB . كذلك نسخته الثالثة سعة تخزين داخلي 128GB تصاحبه ذاكره عشوائية 6GB .

كما أن الايفون الوردي 13 نظام التشغيل الموضوع بكافة النسخ تعمل بنظام IOS 15 .

نظام التشغيل الموضوع بكافة النسخ تعمل بنظام IOS 15 . تلك كانت مواصفات الذاكرة الداخلية والعشوائية لنسخ أيفون 13 برو الجديد .

ما هو سعر أيفون 13 برو بالسعر العالمي وداخل السعودية وداخل مصر

سعر أيفون 13 برو محدد له السعر العالمي 1055 دولا أمريكي . كذلك سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية محدداً له 5500 ريال سعودي . كما أن سعر الايفون الوردي الجديد داخل دولة مصر محدداً له 25500 جنيه مصري .

مميزات هاتف iphone 13 pro max الأخيرة

أيفون 13 برو الوردي الجديد يحتوي علي مكبر صوت بخاصية STERIO .

يحتوي علي مكبر صوت بخاصية STERIO . كذلك يدعم الهاتف ميزة NFC بكافة نسخ أيفون 13 برو .

كما أن جوال أيفون 13 برو بخاصية رائعة وهي المانعة للضوضاء الخارجية .

بخاصية رائعة وهي المانعة للضوضاء الخارجية . كذلك الايفون الوردي الجديد داعماً لكل خاصيات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات البنوك .

كما أن هاتف أيفون 13 برو يقاوم الماء تحت عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة وأيضاً مقاوماً للغبار .

كذلك أيفون 13 برو Max خامات الهاتف من الأمام والخلف مقاومة للصدأ بفضل صنعه من الفولاذ .

أيفون 13 برو الوردي الجديد وأحتوي المقال علي كافة المواصفات . تلك التي تخص جوال أيفون 13 برو مع عرض كافة المميزات الإضافية المضافة له . كما أنه تم عرض سعر أيفون 13 برو داخل السعودية ومصر وسعره علي مستوي العالم . كذلك الايفون الوردي 13 تم عرض الألوان الجديدة الخاصة به داخل المقال .