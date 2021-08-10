تردد القناة الرياضية ssc للبطولات السعودية نايل سات وعرب سات 1443، من القنوات الرياضية الجديدة هو تردد قناة ssc وهي أحد القنوات السعودية، فقد كشفت الشركة السعودية للرياضة عن بداية بث القناة الرياضية الجديدة ssc والتي ستكون مهمتها هو بث دوري المحترفين وكاس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى نقل مباريات كاس السوبر السعودي وبعض من البطولات الأوربية والمباريات الودية، وذلك للموسم الكروي الجديد 2021-2022، فمن خلال التردد الجديد لقناة الرياضية ssc سوف يتم نقل جميع المسابقات الرياضية وذلك بالتعاون المشترك مع قنوات إم بي سي MBC، علاوة علي ذلك سوف يتم نقل جميع المباريات من خلال منصة شاهد كإضافة جديدة، وسوف ندرج لكم تردد القناة الرياضية ssc نايل سات للبطولات السعودية.

القناة الرياضية ssc

قنوات ssc الرياضية تم توفيرها مجاناً من خلال جودة SD هذا مشاركة مع تطبيق شاهد للمشتركين به، فقد نالت القناة حقوق حصرية من أجل بث كافة البطولات السعودية والتي تتم محلياً أو دولياً مثل بطولة كأس خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز، وبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، علاوة علي ذلك بطولة السوبر السعودي، كما تم الحصول علي البطولات العالمية منها:

بث بطولة دوري أبطال أسيا.

بث بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

بث بطولة كأس السوبر الأسباني.

بث بطولة كأس السوبر الإيطالي.

بطولة الدوري السعودي والسوبر السعودي.

دوري أبطال آسيا.

التصفيات الأسيوية للكأس العالم قطر 2022.

ضبط إشارة تردد قنوات ssc الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات

يمكن لجميع الأفراد الراغبين في ضبط تردد القناة الجديدة SSC من خلال التردد الجديد الخاص بها من خلال إشارة القمر الصناعي نايل سات، من أجل الاستمتاع بجميع مباريات كرة القدم، والتي يتم تقديمها حصرياً علي القناة لجميع المتابعين من خلال أفضل المحلليين والمعلقين المشهورين مثل فهد العتيبي وفارس عوض وغيرهم من نجوم الكرة المعروفين لدي جماهير الكرة السعودية والعربية في كل مكان، واليكم طريقة استقبال تردد القناة الرياضية SSC من خلال التفاصيل التالية: