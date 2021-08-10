“أستقبل ” تردد قنوات ssc الرياضية المفتوحة بتقنية SD عرب سات ونايل سات الناقلة للدوري السعودي

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عشاق الكرة السعودية يبحثون الآن على تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة الجديد، الناقل الحصري والوحيد لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم بداية من الموسم الجديد 2021/2022، الذي سينطلق الأربعاء 2021/08/11 بلقاء الاتحاد ضد الفيحاء، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن بث جميع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة القنوات الجديدة بالمجان بتقنية SD للجمهور السعودي، ومن يرغب بمشاهدة المباريات بالتقنية فائقة الجودة، عليه بالاشتراك في إحدى الباقتين التي أعلنت عنهما الشركة الرياضية السعودية مالكة القنوات الجديدة، والتي أعلنت أنهما سيبثان بالإضافة إلي البطولات المحلية السعودية العيد من البطولات القارية الأسيوية في الفترة القادمة.
تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة الجديدة
حددت الشركة السعودية للجمهور الراغب في الاشتراك بالباقة الجديدة فائقة الجودة، الناقلة للمباريات المحلية وكذالك للبطولات الأسيوية قيمة الاشتراكات الشهرية والتي جاءت كما يلي.
|الباقة
|قيمة الاشتراك الشهري
|SPORTS ON SHAHID VIP
|الاشتراك الشهري قدرة 57.99 ريال سعودي
|SPORTS ON SHAHID VIP GOPX
|قيمة الاشتراك الشهري 74.99 ريال سعودي
تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة SD
حصلت الشركة الرياضية السعودية على حقوق بث جميع البطولات التابعة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم للمواسم الثلاث القادمة، ومنذ ذالك الوقت وتبحث الشركة عن أطلاق باقة من القنوات الجديدة عالية الجودة لكي يتم بث حقوق الشركة من خلالها، وبالفعل تم الاتفاق مع مجموعة MBC السعودية على الشراكة بينهما لاستغلال القدرات الكبيرة لمجموعة MBC في النقل العالي الجودة، ولن تكتفي القنوات بالنقل التلفزيوني للمباريات بل ستقدم محتوى رياضي متكامل، واستوديوهات عالية الجودة للمباريات التي سيتم بثها عبر القنوات.
البطولات الحصرية على باقة SSC الرياضية بتقنية SD المفتوحة
- دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.
- كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكرة القدم.
- بطولة كأس السوبر السعودي في لعبة كرة القدم.
البطولات الحصرية على قنوات SSC المشفرة بتقنية HD
- مباريات دوري أبطال أسيا لكرة القدم.
- تصفيات الأمم الأسيوية لكأس العالم قطر 2022 المراحل النهائية.
- تصفيات الأمم الأسيوية المؤهلة لبطولة الأمم الأسيوية في الصين 2023 القادمة.
تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة عرب سات
|التردد الجديد
|11747
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم
يستقطب الدوري السعودي لكرة القدم ملايين المتابعين والمشاهدين ليس داخل المملكة فقط، ولكن في جميع الدول العربية من المحيط إلي الخليج، نظراً لقوة المنافسة بين الفرق ولوجود لاعبين على مستوى عالي تستقطبهم الأندية السعودية من كبرى المسابقات العالمية، لرفع قيمة الدوري وزيادة المشاهدة حتى بلغ الدوري السعودي على قمة الدوريات الأسيوية بقيمة تسويقية تجاوزت نصف مليار يورو، ويتكون الدوري السعودي من 16 فريق يتنافسون على اللقب يهبط إلي الدوري الدرجة الأولى الفرق الثلاث أصحاب المراكز الأخيرة، ويعتبر الهلال السعودي أكثر الفرق تتويجاً باللقب حصل عليه 17 مرة.
تردد قنوات SSC نايل سات بتقنية SD المفتوحة
|التردد
|12523
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
قنوات SSC الجديدة فائقة الجودة
تهدف الشركة السعودية من خلال أطلاق باقة القنوات الجديدة، لشراء حقوق كبرى المنافسات العالمية خلال الفترة القادمة، لتحجز لها مكان بين كبار القنوات الرياضية العربية المتواجدة الآن، مثل قنوات بي إن سبورت القطرية لذا أطلقت الشركة باكورة القنوات الجديد والتي سيكون عددها 7 قنوات، ومرشحة للزيادة في الفترة القادمة مع شراء حقوق عالمية جديدة في الفترة القادمة.
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