“أستقبل ” تردد قنوات ssc الرياضية المفتوحة بتقنية SD عرب سات ونايل سات الناقلة للدوري السعودي

عشاق الكرة السعودية يبحثون الآن على تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة الجديد، الناقل الحصري والوحيد لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم بداية من الموسم الجديد 2021/2022، الذي سينطلق الأربعاء 2021/08/11 بلقاء الاتحاد ضد الفيحاء، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن بث جميع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة القنوات الجديدة بالمجان بتقنية SD للجمهور السعودي، ومن يرغب بمشاهدة المباريات بالتقنية فائقة الجودة، عليه بالاشتراك في إحدى الباقتين التي أعلنت عنهما الشركة الرياضية السعودية مالكة القنوات الجديدة، والتي أعلنت أنهما سيبثان بالإضافة إلي البطولات المحلية السعودية العيد من البطولات القارية الأسيوية في الفترة القادمة.

تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة الجديدة

حددت الشركة السعودية للجمهور الراغب في الاشتراك بالباقة الجديدة فائقة الجودة، الناقلة للمباريات المحلية وكذالك للبطولات الأسيوية قيمة الاشتراكات الشهرية والتي جاءت كما يلي.