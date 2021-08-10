سامسونج تكشف النقاب عن معالج Exynos W920 للأجهزة القابلة للارتداء

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رسميا معالج Exynos W920 الجديد المصمم خصيصا للأجهزة القابلة للارتداء، وذلك قبل ساعات معدودة من إطلاق أجهزتها الجديدة القابلة للارتداء في حدث Galaxy Unpacked الذى سيتم عقده غداً 11 أغسطس.

ويُعد معالج Exynos W920 خليفة لـ Exynos 9110 الذي كشف عنه العملاق الكوري الجنوبي منذ حوالي ثلاث سنوات جنبا إلى جنب مع ساعات Galaxy Watch، وستعمل هذه الشريحة الجديدة على تشغيل ساعتي Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic الذكيتين.

وتم تصنيع معالج Exynos W920 باستخدام أحدث عملية 5 نانومتر من سامسونغ بتقنية الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة، ويتميز بوجود نواتين لوحدة المعالجة المركزية ARM Cortex-A55 ووحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G68.

كما تدعي الشركة أن المعالج الجديد أسرع بنحو 20 % من Exynos 9110 في اختبار وحدة المعالجة المركزية ويوفر أداء رسومات أسرع بـ 10 مرات.

ويأتي معالج Exynos الجديد في أصغر حزمة متوفرة حاليا في فئة الأجهزة القابلة للارتداء: Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP)، وتسمح للمصنعين بتخزين بطاريات كبيرة وتطبيق تصميمات أكثر أناقة لساعاتهم الذكية.

ويتضمن Exynos W920، شريحة إدارة الطاقة، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4، وتخزين eMMC في نفس الحزمة لاستخدام المساحة الفعلية بكفاءة داخل جهاز يمكن ارتداؤه.

كما أكدت العملاق الكوري الجنوبي أن المعالج الجديد قادر على التعامل مع شاشات تصل إلى 960 × 540 بكسل، وهناك أيضا معالج شاشة مخصص من نوع Cortex-M55 منخفض الطاقة يتعامل مع مهام Always-on Display (العرض الدائم)، ما يقلل من إجمالي استهلاك الطاقة للأجهزة القابلة للارتداء التي تستخدم شريحة Exynos W920.

كما يأتي مدمجا مع GNSS (نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي) ومودم (LTE) 4G و Wi-Fi b / g / n و Bluetooth 5.0، ويدعم المعالج الجديد نظام التشغيل Wear OS الذي تم تطويره بشكل مشترك بين غوغل وسامسونغ.

وأخيراً، قال هاري تشو، نائب رئيس تسويق نظام LSI في سامسونغ للالكترونيات: ”لم تعد الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية مجرد أداة رائعة، لقد أصبحت الآن جزءا أساسياً من نمط حياتنا للحفاظ على لياقتنا وأمننا“.

وأضاف: ”مع معالج Exynos W920، ستتمكن الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل من تشغيل التطبيقات بواجهات مستخدم جذابة بصريا وتجارب مستخدم أكثر استجابة مع إبقائك على اتصال أثناء التنقل“.