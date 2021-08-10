تردد قناة ssc الرياضية 2021 الناقلة لمباريات الدوري السعودي وأشهر البطولات العالمية

تردد قناة ssc الرياضية السعودية، يطرح نفسة على الساحة خلال الساعات الأخيرة بقوة، ويدخل المنافسة مع أشهر القنوات الرياضية العربية التي تقدم محتوي رياضي مميز، حيث زاد البحث عن تردد القناة على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز، الذي يتم نقله من خلال تردد قناة السعودية الرياضية أحد أهم القنوات الرياضية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية، ولكن مع بداية شهر أغسطس الجاري تم إطلاق القناة الجديدة التي حصلت على حقوق بث عدد من البطولات الهامة حسب ما أعلنته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وخلال السطور التالية سنوضح لكم تفاصيل الموضوع مع التردد الصحيح للقناة ليتمكن عشاق الرياضة متابعة المباريات التي يعشقونها.

التردد الصحيح لقناة SSC الرياضية

القمر الصناعي :- النايل سات.

التردد :- 12523.

الاستقطاب :- عمودي.

معامل الترميز :- 27500.

تصحيح الخطأ :- 3/4.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد :- 11747.

الاستقطاب :- عمودي.

معامل الترميز :- 27500.

تصحيح الخطأ :- 3/4.

قناة ssc الرياضية

تبث القناة الرياضية الجديدة ssc محتواها بصيغة sd بدون اشتراك، كما يتم إتاحة صيغة hd ولكن باشتراك رمزي نظراً للشركة التي بينها وبين قناة إم بي سي، حيث لابد من الحصول على جهاز البث الشهير “جي بوكس”، للتمكن من ضبط تردد القناة والتمتع بمتابعة أهم المباريات المنقولة عبر شاشتها، خاصةً لمتابعي وعشاق مباريات كرة القدم معشوقة الملايين.

البطولات التي تبث على القناة

الدوري السعودي الممتاز.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس السوبر السعودي.

دوري أبطال آسيا.

الدوري الألماني.

الدوري الإيطالي.

منافسة القنوات الرياضية لجودة المحتوي

تقدم المملكة العربية السعودية عدد من القنوات الرياضية ذات المحتوي المتميز، وتتنافس هذه القنوات في نقل الأحداث الرياضية العربية والعالمية التي يهتم بها المواطن العربي والسعودي، من عشاق ومتابعي مختلف المسابقات وعلى رأسها مباريات كرة القدم التي يتابعها الملايين حول العالم، لذلك دخلت قناة ssc المنافسة مع إم بي سي برو المشفرة وقناة السعودية الرياضية، وذلك في عرض أشهر وأهم الدوريات العربية والآسيوية ألا وهو الدوري السعودي للمحترفين، الذي يضم عدد من أشهر الفرق ذات المستوي الرياضي والفني عالي الجودة، وتضم هذه الفرق عدد من اللعيبة المحترفين لدي كبري الأندية الأوروبية.