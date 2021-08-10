نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc الرياضية السعودية 2021 عربسات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات ssc الرياضية السعودية، منذ الإعلان في المملكة العربية السعودية عن ظهور قنوات جديدة ستكون ناقلة لأبرز البطولات المحلية في مثل الدوري والكأس وكذلك بعض البطولات القارية وعمليات البحث عن هذه القنوات وترددها في تزايد مستمر من الآلاف من عشاق كرة القدم من داخل وخارج المملكة خصوصا أنها ستعرض أحد أفضل الدوريات العربية والعالمية ألا وهو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يعتبر من أكثر الدوريات العربية إثارة وتشويقا وتوجد به فرق قوية جدا لستحذوت على البطولات القارية مثل الهلال والنصر والإتحاد وأهلي جدة وغيرهم، لذلك فإن جمهور هذا الدوري متلهف لمعرفة المزيد حول هذه القناة فما هو ترددها؟ وما هي البطولات التي تبثها؟ وهل هي هي مشفرة أم لا؟ سنجيبكم على هذه التساؤلات في المقال المفصل عن هذه الباقة الجديدة الناقلة للدوري السعودي عبر موقع ثقفني بالإضافة إلى نبذة مختصرة حولها ومن هو ملك هذه القنوات الجديدة في عالم كرة القدم السعودية والتي شاهدنا سنوات على الرياضية السعودية وام بي سي برو.

تردد قنوات ssc الرياضية

تأسست قنوات ssc الرياضية السعودية قبل أسابيع فقط وتحديدا في الواحد والعشرين من شهر يوليو الماضي أي لم يكتمل شهر على إطلاقها، حيث أعلن رسميا عن وجود قنوات جديدة ستكون ناقلة للدوري السعودي وهو أمر نزل على عشاق هذا الدوري الرائع كالصاعقة وذلك تخوفا من أن تكون هذه القناة الرياضية مشفرة كما هو الحال مع غالبية القنوات الرياضية في الوطن العربي، جدير بالذكر أن الدوري السعودي مكث عدة سنوات سابقة يذاع على مجموعة ام بي سي برو المشفرة قبل أن تحصل الرياضية السعودية على حقوق بثه قبل أعوام قليلة، وتعتبر هذه القناة تقاربا بين المجموعتين إم بي سي برو المشفرة المملوكة من طرف رجل الأعمال وليد الإبراهيمي وبين السعودية الرياضية المملوكة من طرف الحكومة السعودية، ويتوقع العديد من الإعلاميين أن يكون لهذه القناة شأن كبير في المستقبل حيث ستنافس قنوات بي ان سبورت على الحصول على أفضل البطولات والدوريات العربية والعالمية، وهذا تردد قنوات ssc الجديدة في المملكة.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية

القمر نايل سات

التردد 12562

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

التصحيح 3/4

القمر عربسات

التردد 11747

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

التصحيح 3/4

هل قنوات ssc مشفرة؟

هذا السؤال يدور في أذهان الملايين من عشاق كرة القدم في المملكة ويعتبر التشفير كابوسا لعشاق الكرة فعندها تصبح الكرة مخصصة لفئات من المجتمع دون أخرى، فيضطر العديد من الناس إلى متابعة المباريات عبر هواتفهم، لكن هذه القناة ليست مشفرة بالكامل فقد تم تشفيرها جزئيا، حيث سيكون متاحا للجميع متابعة المباريات بجودة منخفضة sd والتي تبث بها غالبية القنوات الآن في الوطن العربي، أما في حال أراد أي شخص الإنتقال إلى جودة اتش دي عالية الجودة فعليه شراء جهاز gbox الشهير من أجل الحصول على تلك الخدمات، كما أنه يتوجب عليه دفع مبلغ سنوي أو نصف سنوي بمقابل رمزي لا يتعدى 75 ريالا سعوديا، وبإمكانه بعد الإشتراك ضبط تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة بإدخال التردد المذكور أعلاه.

مميزات هذه القنوات الرياضية

هذه القنوات ما زالت جديدة على الساحة الرياضية وعليه فإن أول إنطلاق لها سيكون في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي ينطلق يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري، وهذه بعض مميزاتها:

تواجد أفضل الإعلاميين الرياضيين الذين كانوا يعملون في ام بي سي برو الرياضية السعودية.

تواجد أفضل المعلقين في القناة على غرار فارس عوض وعلي سعيد الكعبي وغيرهم.

تقديم المباريات بشكل مجاني لعشاق كرة القدم.

البث بجودات مختلفة.

البطولات المنقولة على الرياضية السعودية الجديدة

ستقوم مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية هذا العام بنقل أبرز البطولات في المملكة، ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير في المستقبل القريب نظرا لكونها تسعى إلى منافسة أقوى القنوات الرياضية في الوطني العربي على غرار شبكة بي ان سبورت الإعلامية، وهذه هي البطولات المنقولة على القناة: