نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 5 هواتف هواوي 2021 حسب ما أعلنته شركة هواوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل 5 هواتف هواوي 2021، فقد تُعرف شركة هواوى أنها من أشهر شركات الهواتف الذكية حول العالم، حيث تجمع في تصنيع هواتفها الذكية ما بين المزايا المتقدمة للهواتف والسعار السهلة التنافسية والتي تعتبر في متناول يد الجميع ومناسبة لجميع الفئات الإجتماعية،ولهذا فقد نقدم لكم أفضل هواتف هواوى التي أعلنت عنها الشركة لهذا العام 2021 م.

أفضل 5 هواتف هواوي 2021

توفر شركة هواوى العالمية مجموعة متكاملة من الهواتف الذكية المميزة جداً والمختلفة بأسعارها وخصائصها، حيث تتناسب تلك الهواتف مع جميع الفئات العمرية والاجتماعية، وذلك بفضل أسعراها التي تسهل علي الجميع في مختلف العالم، ففيما يلي نقدم لكم أفضل الماركات التي تقدمها شركة هواوى.

هواتف Huawei Mate 40

يعتبر من احدث هواتف هواوى ويحتوى علي إصدارات عديدة منها Mate 40 ،Mate 40 Pro، Mate 40 Pro Plus، ويتميز بـ بشاشته OLED 90 هرتز، وكاميرا Ryyb 50 ميجابكسل، كما تم تجهيز بعض اصداراته ببطارية 4400 مللي أمبير ومعالج 9000 متقدم ودقة تصنيع 5 نانو، ذاكرة بعض إصداراته 256 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت ومنه ما هو 8 جيجا بايت.

هواتف Huawei Mate 30

ثاني أفضل أنواع هواتف هواوى ويوجد منه إصدار Huawei Mate 30 Pro، حيث تم تجهيز الهاتف بمزايا عديدة، وبه معالج 990 5G وتقنية 7 نانو، والذاكرة 256 جيجا بايت وأيضاً الذاكرة العشوائية به 8 جيجا بايت، سعة البطارية هواتف Mate 30 مللي أمبير.

هواتف Huawei P40

يمتلك ذلك النوع إصدارات عديدة منه ما P40، P40 Pro Plus، P40 Pro، ويتميز الهاتف بعدة مزايا عديدة ومختلفة، فقد تختلف ذاكرة الإصدار من هاتف لأخر منه ما تكون زاكرته 128 جيجا بايت، ومنه 256 جيجا بايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، ويتميز هاتف P40 Pro Plus أنه مطل سيراميك، وهاتف P40 Pro مطل ألومنيوم وظهر زجاجي.

هواتف Huawei P30

هذا النوع من افضل هواتف هواوى المعروفة، حيث أن له إصداران، الإصدار الأول P30، والإصدار الثاني P30 Pro، ويتمتع بعدة مزايا أن بطارية الهاتف 4200 مللي أمبير، الذاكرة 128 جيجا بايت و6 جيجا بايت عشوائية، والهاتف مقاوم جيد للماء والغبار والأتربة.

هواتف Huawei Mate xs

يعتبر هذا النوع من أفضل هواتف هواوى ويتمتع بعدة مزايا، حيث أن معالج الهاتف 990 وتقنية 7 نانو، ذاكرة الهاتف 512 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير، يتميز الهاتف بدعمه للتصوير الثنائي وله 4 كاميرات أمامية.