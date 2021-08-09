نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة ومضمونة 2021 لاسترجاع حساب فيسبوك معطل أو قديم وتنشيطه في دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة جديدة ومضمونة لاسترجاع حساب فيسبوك معطل أو قديم وتنشيطه في دقيقة حتى إذا نسيت البريد الإلكتروني وكلمة السر، قد يقع الكثير منا في مأزق غلق حساب الفيس بوك أو تعطيله لفترة، وقد ينسى بعض المستخدمين البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو كلمة السر أو الخيارات الأخرى المتاحة لتسجيل الدخول إلى حساب الفيس بوك. لذا نتناول معكم اليوم كيفية حل تلك المشكلة واستعادة وتنشيط حسابك في فيس بوك مرة أخرى من خلال طريقتين مضمونتين بنسبة 100%.

طريقة استرجاع حساب فيس بوك معطل 2021

كيف يمكنك تسجيل الدخول في حساب الفيس بوك إذا فقدت أو نسيت بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصين بحسابك؟، الآن يمكنك ذلك بسهولة من خلال عدة خطوات بسيطة للغاية، الخطوة الأولى لكي تتمكن من استعادة الحساب الخاص بك هو فتح أي حساب فيس بوك أخر خاص بأحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك، ثم يتم النقر على علامة البحث في أعلى الصفحة ثم كتابة اسم الحساب الي تريد استرداده.

يتم البحث عن حسابك الذي تريد تسجيل الدخول إليه واستعادته من جديد، وبجانب أيقونة المراسلة تظهر الثلاث نقاط المتتالية يتم النقر عليها لتظهر عدة خيارات، قم بالضغط على خيار البحث عن دعم أو الإبلاغ عن ملف شخصي، وستظهر صفحة جديدة يُطلب منك فيها تحديد المشكلة، قم بالضغط على خيار شئ آخر وستظهر عدة خيارات جديدة، قم بالضغط على خيار استرداد هذا الحساب لتبدأ في عملية تسجيل الخروج من الحساب الذي تستخدمه حالياً والبدء في إجراءات استعادة الحساب

طريقة أخرى لاستعادة حساب الفيسبوك

يمكنك أيضاً استرجاع حسابك على فيس بوك عن طريق خاصية facebook recovery، وهي تتيح لك إمكانية استعادة حسابك من خلال الأصدقاء المقربون لك وأكثر الأشخاص الذين تتواصل معهم على فيس بوك. فبعد أن تطلب استرجاع الحساب من خلال تلك الخاصية سوف تظهر لك خمسة صناديق فارغة، وسوف يصل إلى خمسة من أصدقائك رمز سري يمكنهم الحصول عليه من صفحة فيس بوك ريكفري، يجب أن تتواصل مع أصدقائك لجلب الرموز وإدخالها في الصناديق الفارغة وتأكيد الطلب لاستعادة حسابك مرة أخرى على فيس بوك.