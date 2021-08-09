كيفية شحن جواهر فري فاير Free Fire 2021 والفائزين بالقسائم الذهبية

يبحث اللاعبين بكثرة عن أفضل طريقة لـ شحن جواهر فري فاير والحصول على الماسات اللازمة لشراء عناصر اللعبة، لذا يواجههم دائمًا صعوبة في اختيار أفضل طريقة للشحن، وأكثر موقع معتمد ورسمي يوفر لك ما تريد مقابل الدفع الإلكتروني ودون أي خداع أو نصب، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، بالتزامن مع مواصلة اللعبة في توزيع جوائز القسائم الذهبية على المشتركين الفائزين في الدفعة الثانية، مع الاستمرار في تقديم عدد من الهدايا والمكافآت الأخرى التي تتضمنها تحديثات وحزم وسكنات المشاركة الإضافية.

الفائزين بجوائز القسائم الذهبية

في البداية وقبل أن نوضح لكم أفضل طريقة مضمونة لـ شحن جواهر فري فاير، ننشر الأكواد الخاصة بالفائزين بالمرحلة الثانية من جوائز القسائم الذهبية الحقيقية، والتي تم الماركة فيها خلال الفترة الأخيرة، وعملت اللعبة على توزيع تلك الجوائز من خلال اللاعبين الفائزين في المشاركات الفعلية والنشطين، كما تم السحب بنظام القرعة أيضًا، مع العلم أن الدفعة الأولى، كان قد تم الإعلان عن الفائزين فيها خلال الأيام الماضية:

كيفية شحن جواهر فري فاير

أما عن أكير طريقة آمنة لـ شحن free fire 2021، والحصول على آلاف الجواهر مقابل الدفع المالي، والتي تمكنك من شراء المهام والعناصر الأساسية في اللعبة مثل الملابس والأسلحة والذخيرة والسكنات والحزم وغيرها، فهو الشحن عبر الموقع الرسمي المعتمد: Shop2Game، ويتطلب الأمر منك تسجيل الدخول باسم المستخدم، ثم اختيار اسم الدولة التي تنتمي لها، واختيار العملية التي تريد الشحن من خلالها والخصم عبر بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، والتي تختارها من داخل الموقع كطريقة للدفع والخصم من حسابك.

تأكيد شحن الجواهر

مع العلم أنه بعد اختيار طريقة الدفع الإلكتروني للشحن، عليك باختيار عدد الجواهر التي تود الحصول عليها، والتي ستكون كافية لك من أجل الحصول على كافة المتطلبات أثناء اللعب، ثم بعد ذلك اختيار اللعبة والضغط على موافق، وسيتم على الفور توصيل رصيد الألماس الجديد إلى حسابك، كما سيتم إخبارك بما تم خصمه مقابل تلك الشحنات الجديدة.