سعر ومواصفات Huawei P50 Pro هواوي بي 50 برو في مصر والسعودية

نتحدث معكم اليوم عن سعر ومواصفات Huawei P50 Pro هواوي بي 50 برو، حيث يتم البحث بشكل كبير عن سعر ومواصفات هذا الهاتف المميز، ويتميز هذا الهاتف بالتصميم العصري والمذهل حيث أنه يحتوى على نظام للكاميرا الخلفية، وتم وضعهم داخل دائرتين بشكل طولى، وذلك مع لمسة جذابة وابداعية، كما أعلنت شركة هواوي أن سلسة P50 تتميز بتصميم مختلف وجذاب، كما أنه خفيف الوزن ورقيق، ويرتفع من مستوى التصوير، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد طرح سلسلة هذا الهاتف في الأسواق، ولمعرفة المزيد عن هاتف Huawei P50 Pro، تابعوا معنا.

مواصفات Huawei P50 Pro

أبعاد الهاتف 158.8 × 72.8 × 8.5 ملم (6.25 × 2.87 × 0.33 بوصة)

وزن الهاتف 195 جرام.

يتوفر من ألوان الهاتف أسود ووردي وازرق وذهبي وأبيض.

حجم الشاشة 6.6 بوصة، والتي تستحوذ على حوالي 91.2% من جسم الهاتف الكلي.

نوع الشاشة OLED، وتعمل باللمس، ودقة لونها 1 مليار.

حجم الشاشة 1228 × 2700 بكسل.

خامة الهاتف : الواجهة والظهر من الزجاج والإطار من الالمونيوم .

من مميزات الشاشة معدل التحديث 120 هرتز.

يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع، و الإشارة والبوصلة والقرب وأشعة تحت الحمراء.

الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا رام

الذاكرة الداخلية 128/256/512 جيجابايت.

معالج رسومي (GPU)‏

كاميرا خلفية رباعية 50 ميجا بكسل، 23mm، و64 ميجا بكسل، 13 ميجا بكسل، و 40 ميجا بكسل.

تتميز الكاميرا بفلاش ليد مزدوج، كما أنه ثنائي النغمة، وعدسات من شركة لايكات بانوراما.

يدعم هاتف هواوي بي 50 برو يدعم شريحتين أتصال dual SIM و Nano وكما انه يدعم توسيع الذاكرة الخارجية بدعم بطاقة نانو ميموى .

نوع البطارية : بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، سعة : 4400 مللى أمبير، الشحن السريع : يحتوي بقوة 66 واط، الشحن العكسى : يدعم بقوة 40 واط .

تعرف على سعر Huawei P50 Pro

كما ذكرنا أن هو النوع من الهواتف المميزة والذي يختلف تصميمه عن الهواتف الأخري، لذلك بدأ الجميع في البحث عن مواصفات الهاتف والسعر الخاص به، حتى يتمكنوا من معرفة مميزاته والاطلاع على الخصائص التقنية به، ومن المتوقع أنه سيشهد نسبة عالية من البيع فور نزوله إلى الأسواق، ومن المقرر أن يكون سعر Huawei P50 Pro هواوي بي 50 برو في مصر حوالى 14500 جنيه، وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 3,500 ريال سعودي.