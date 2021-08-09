لون جديد وميزة جديد من هاتف IPhone 13

لون جديد وميزة جديدة في IPhone 13، بسبب الشائعات القوية المنتشرة حول هاتف أيفون 13 الجديد جعلت منه وحشًا منتظرًا من شركة آبل من حيث المزايا التي سيأتي بها، فهناك الكثير من المزايا المرتقبة به سواء كانت في البطارية أو سمك الهاتف الذي يزيد عن نسخة أيفون الحالية 12 ولونه الجديد المميز الرائع لون Sunset Gold المنتظر، وهناك الكثير من التقارير المقدمة من الصحف والمواقع المختصة بأخبار التكنولوجيا حول مزايا هاتف أيفون 13 المنتظر الجديد.

تسريبات هاتف IPhone 13

وإليكم آخر التسريبات الموضحة حول خصائص هاتف IPhone 13 الجديد من بعض المواقع مثل ZDnet ومنصة Naver الكورية وموقع Ranzuk:

ستصل سعة بطارية أيفون 13 في الساعة الواحدة إلى 4325 مللي أمبير بالنسبة لساعة جهاز ماكس وسيتم زيادة النماذج الاحترافية الأخرى من سعة 2815 حتى 3095 مللي أمبير.

سيتوفر من الهاتف أربعة أنواع كالعادة هم Iphone 13, 13 pro, 13 pro max, 13 mini.

ستضاف خاصية الشحن العكسي وهي ما تسمح للمستخدمين بتشغيل بعض الأجهزة الأخرى الصغيرة مثل Air pods.

سيكون هناك مساحة أكبر في البطاريات بعد إضافة رقائق الجهاز السلبية التي تتميز بحجمها الأصغر والأقل سمكًا.

سيكون سمك هاتف أيفون 13 أكثر بقليل من هاتف أيفون 12.

سيتوفر بلون ذهبي وردي أو ما يعرف بلون Sunset Gold.

أما بالنسبة لكاميرا الهاتف من المتوقع أن تضاف لها ميزة OIS وهي ميزة التثبيت البصري لكي تحسن من جودة الصور الملتقطة من خلال الهاتف.

وستكون قدرة الكاميرا على التكبير تصل إلى 2.5 بدلًا من 2 وإظهار الصور بنفس الجودة والوضوح.

كما وستتوفر ميزة التصوير الفلكي التي تعمل بشكل تلقائي بمجرد وضع الكاميرا في وجه السماء.

وسيكون هناك ماسح ضوئي من نوع LIDAR.

تم تحديثات معدلات الشاشة لكي يصل ترددها إلى 120 هرتز في الثانية الواحدة.

سيكون من السهل التقاط صورة بزاوية مكبرة وعريضة بسبب النتوء الكبير للكاميرا.

موعد إطلاق Iphone 13

وفقًا لآخر المستجدات حول هاتف أيفون 13 فهناك الكثير من التوقعات حول إطلاقه في شهر سبتمبر القادم قبل انتهاء عام 2021 الحالي.