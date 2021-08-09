نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iPhone 13 pro الجديد ومميزاته وعيوبه وسعره تعرف عليه الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات iPhone 13 pro ، هواتف ايفون منذ زمن كبير ومنذ بداية إطلاقها في الأسواق وهي متربعة بقوة على عرش الهواتف المحمولة نظراً لسلاسة هواتفها مع الاحتفاظ بالحداثة والمتانة دون الحديث بالطبع عن تميزها الفريد إن كان في الشكل أو في النظام لذلك معظم -إن لم يكن كل- أصحاب جوال ايفون آبل لا ينظرون إلى الاندرويد وهذا لاعتيادهم على iOS وفي تلك المقالة نتحدث عن مواصفات هاتف iphone 13 pro ومواصفاته الرسمية من شركة ابل نفسها فتابعونا.

مواصفات iPhone 13 pro ورؤية عامة له

قامت شركة ابل بتحديثات كبيرة في هذا الهاتف لكي تتجنب أخطائها السابقة حيث أن معالج هذا الهاتف فهو سداسي النواة فنوعة ابل من نوع apple a15 pionic وتكنولوجيا تصنيع 5 نانو متر ،هذا بالإضافة إلى الذاكرة العشوائية فهي أكبر وبالطبع إصدار الـIOS 15 فلقد حدثت الشركة الإصدار الخاص بها كما انه حدث تغيير كبير في الكاميرا الخاصة بها

كما ان من مواصفات الجوال ايفون 13 برو أنه يأتي بثلاثة نسخ تخزينية

النسخة الأولى 128 جيجا وذاكرة تخزينية 6 جيجا بايت رام.

النسخة الثانية 256 جيجا وذاكرة تخزينية 6 جيجا بايت رام.

وأخيراً النسخة الثالثة 512 جيجا بايت وذاكرة تخزينية 6 جيجا رام.

وإليكم الصفات كاملة في الفقرات التالية.

مواصفات ايفون 13 برو

iPhone 13 pro يأتي بطول 160.8مثل هاتف ايفون 13

والعرض يصل إلى 78.1 ملم.

أما بالنسبة لسُمك الهاتف فيصل لـ7.5 ملم.

من مواصفات iphone 13 pro أن وزنه يصل إلى 225 جرام.

أن وزنه يصل إلى 225 جرام. الهاتف يتميز بوجود أجهزة استشعار حديثة داخله من تسارع ودوران.

به خاصية الـFace ID

يوجد بالجوال بوصلة.

به خاصية NFC.

أما بالنسبة للأنترنت فيدعم كل الشبكات سواء الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس.

الجوال في بعض الدول يأتي بشريحتين (نانو SIM).

الجوال يدعم أحدث إصدار من بلوتوث 5.0.

يوجد ميكروفون ثانوي لمنع الضوضاء خلال المكالمات أو تصوير الفيديو.

سماعات خارجية للهاتف (ستريو – Dolby Digital Plus).

يدعم خدمات الدفع الإلكتروني سواء فيزا كارد أو ماستر كارد أو AMEX certified.

SIRI المساعد الصوتي.

مقاوم للماء إلى مسافة 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68.

مقاومة الغبار.

الواجهة وظهر الجوال مصنوعان من الزجاج المقاوم والإطار قوي من الفولاذ.

شكل iPhone 13 pro

شاشة مقاس 6.8 إنش نوع super retina xdr oled. بدقة 2532 × 1170 بكسل حيث نسبة الطول للعرض 19.5:9

تستولي شاشة اللمس علي 87.4 من مساحة واجهة الهاتف. بإمكانية 456 بكسل لكل بوصة.

الشاشة مزودة بطبقة حماية مقاومة للطلاء والزيت والخدش وضد بصمات الإصبع بتردد 120 هرتز.

الشاشة في ايفون 13 برو بها تقنيات حديثة مثل (Dolby Vision، Wide color gamut، True-tone).

موعد إصدار ايفون 13 برو في السعودية

سيتم طرح الهواتف بالتدريج (ايفون 13 ، ايفون 13 برو ، ايفون 13 برو ماكس ، النسخة الميني)

متوقع أن يتم الطرح في الأسواق السعودية والإماراتية والمصرية في نوفمبر 2021 بعد إعلانهم الرسمي مباشرة.

سعر ايفون 13 برو في السعودية

الأسعار المتوقعة لسعر النسخة الأولي من مواصفات iphone 13 pro :

أولاً سعة 128 جيجا : 5500 ريال سعودي

ثانياً من المتوقع ان السعر عالمياً سيكون حوالي 1600 دولار أمريكي.

أخيراً والسعر في جمهورية مصر العربية 25 ألف جنيها.

وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالتنا عن iphone 13 pro وسعر ايفون 13 برو قد كانت المقالة مفيدة وكل عام وأنتم بخير.