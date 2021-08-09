على واتساب إشعارات دردشاتك المزعجة ستظل مخفية إلى الأبد

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب ومحبيه من ازعاج الاشعارات التي تأتي من الرسائل والدردشات على هاتفك، وقد أطلق واتساب ميزة للتخلص من ازعاجك هذه الشعارات وصوت الدردشات نوضحها بالتفصيل من خلال مقالي هذا، حيث طرح واتساب WhatsApp، ميزة جديدة للدردشات المؤرشفة، والتي بموجبها ستختفي سلاسل الدردشات التي قام المستخدم بتعيينها كـ مؤرشفة، وفي حين وصول رسالة جديدة إلى هذه الدردشات، ستبقى الدردشة محفوظة ضمن تبويب خاص بها، وفي السابق، بمجرد ظهور رسالة جديدة واردة في الدردشة الأرشيفية، ستظهر مرة أخرى ضمن التبويب الرئيسي لدردشات واتساب، ستمنح الميزة الجديدة مستخدمي تطبيق التراسل الشهير مزيدا من التحكم في صناديق البريد الوارد الخاصة بهم والمزيد من الخيارات لتنظيم مجلدات الدردشة المؤرشفة وكانت خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، قد أعلنت عن عن ميزتها الجديدة التي ستبقى الدردشات المؤرشفة للمستخدمين مكتومة حتى عندما يتلقون رسالة جديدة يوم الثلاثاء الماضي، وأوضحت أنها تأتي تلبية لطلبات المستخدمين، ويساعدك خيار واتساب الجديد، على إدارة سلاسل محادثاتك الجماعية مع بقاء الدردشات المزعجة مؤرشفة ومخفية إلى الأبد حتى عند إرسال رسائل جديدة إلى المجموعة، بالإضافة إلى تنظيم رسائلك الخاصة وتحديد أولويات المحادثات المهمة، ولكن ستظل المحادثات محفوظة ضمن مجلد الأرشيف، حيث أطلق واتساب الإعداد الجديد لبعض مستخدميه على هواتف آيفون خلال الأسبوع الماضي، والآن يطرحه لنظام أندرويد و باستخدام ميزة WhatsApp الجديدة، إذا ظهرت رسالة واردة في سلسلة الدردشة الأرشيفية، فلن تظهر في مجلد الدردشة الرئيسي، ولكن سوف تظهر فقط داخل مجلد الدردشة الأرشيفية، كما يمكنك رؤية جميع الرسائل السابقة، ولن ترى هذه الرسائل الجديدة في الدردشة الرئيسية حتى تقوم بإعادة تنشيطها وإلغاء ميزة أرشفة الدردشة مرة أخرى.

ميزة استخدام واتساب عبر أجهزة متعددة في وقت واحد:

من الجدير بالذكر أن هناك ميزة طرحها تطبيق واتساب مؤخرا نالت إعجاب محبي واتساب، حيث أصبح بإمكان مستخدمي واتساب استخدام الخدمة عبر أجهزة متعددة في وقت واحد، بفضل ميزة الأجهزة المرتبطة الجديدة، والتي تتيح لهم استخدام خدمة التراسل عبر 4 أجهزة إضافية مختلفة في نفس الوقت، من بينها الإصدار الخاص بالويب أو أجهزة ماك macOS أو حاسبات ويندوز، أو الإصدار الخاص بالهواتف الذكية، دون الحاجة إلى توصيلها بالهاتف الذكي