على هواتف الأندرويد سامسونج مشكلة بتطبيق واتساب وكيفية حلها

اشتكى بعض من اصحاب الهواتف الذكية ملاك هواتف سامسونج من مشكلة يعانون منها على تطبيق واتساب تتعلق بخاصية النسخ الاحتياطي، ولم تنجح اى محاولات لاصلاحها ممن يفهمون فى تقنية وخبراء تطبيقات المراسلة وبعد ماوصلت هذه الشكوى الى شركة واتساب كان الرد بتوفر الحل واصلاح المشكلة في خطوات سنذكرها في مقالنا هذا، حيث أبلغ الآلاف من مستخدمي واتساب WhatsApp، عن وجود مشكلة تتعلق بإحدى الوظائف الأساسية للتطبيق، وإنهم لا يعرفون ما السبب وراء تعرضهم لهذه المشكلة حتى الآن، وبحسب ما ذكره بعض المواقع المتخصصة، تؤثر مشكلة واتساب، على مستخدمي إصدار تطبيق التراسل على نظام التشغيل أندرويد، من مالكى هواتف جلاكسي Galaxy الذكية التابعة لشركة سامسونج.

المشكلة تتعلق بخاصية النسخ الاحتياطي لدردشات واتساب:

ومن الجدير بالذكر أن خبراء التقنية الحديثة شركة واتساب يعملون على تفادي أية مشكلة تطرأ على التطبيق، والعمل على حلها فور علمهم بها ، حيث ابلغ ان مشكلة واتساب الجديدة تتعلق، بوظيفة النسخ الاحتياطي التي تعطلت بنسبة 100٪، علي أجهزة جلاكسي وبعض أجهز آيفون أيضا، ويحتوي تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك، على خيار نسخ احتياطي يقوم بمزامنة دردشات واتساب مع خدمة نظام أندرويد السحابية Google Drive، فعندما يقوم المستخدم بالاشتراك في الخدمة لأول مرة يتعين عليه إضافة حساب جوجل لمزامنة أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الرسائل المتبادلة على حسابه، وبمجرد قيام المستخدم بهذه الخطوة، سيقوم واتساب بإجراء نسخ احتياطي للدردشات بشكل منتظم، والاحتفاظ بنسخة من رسائل الدردشة وملفات الوسائط على خدمة جوجل درايف، وعند قيام واتساب بإجراء نسخة احتياطية للدردشات وفقا للمدة التي يحددها المستخدم، يتم إرسال إشعار مكتمل مع شريط التقدم، إلى المستخدم عند بدء النسخ الاحتياطي، ولكن المشكلة الحالية التي يواجهها العديد من مستخدمي واتساب هي أن شريط التقدم يتعطل بنسبة 100 ٪، في الوقت المحدد لعملية النسخ، وتعذر على أصحاب هواتف Galaxy استخدام خدمة واتساب على هواتفهم الذكية، حيث تتوقف عملية النسخ الاحتياطي نهائيا، أو يقوم التطبيق بإجراء عملية النسخ ولكن بشكل بطئ يمكن أن تستغرق ساعات لإنهائها، وقد أجرى العديد من مالكو إصدارات هواتف سامسونج، محاولات عديدة لإصلاح هذه المشكلة ولكن لم ينجح أي منها، فإذا كنت من مستخدمي واتساب وتعاني من هذه المشكلة فهناك العديد من الحلول المؤقتة المحتملة التي يمكن أن تساعدك في تجاوز عملية النسخ الاحتياطي المتوقفة بشكل أسرع.

كيفية حل مشكلة بطئ تحميل النسخة الاحتياطية من دردشات واتساب: