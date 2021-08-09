شاومي تستعد لإطلاق جهاز ”Mi Pad 5” اللوحي

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومى لإطلاق سلسلة Mi Pad 5 اللوحية وهاتف Mi MIX 4 بكاميرا أسفل الشاشة، في حدث رسمي سيتم عقده في 10 آب/أغسطس الجاري.

وقبيل حدث الإطلاق المنتظر، كشفت الشركة المصنعة عن الصور الحية للجهاز اللوحي، الذي سيأتي في علبة باللون الأبيض كبيرة وبسمك بضع بوصات، حيث يوجد شعار شاومي في الزاوية اليمنى العلوية من العلبة بينما يكون اسم الجهاز مكتوبا في المنتصف وعلى جانب العلبة.

وبناء على سمك العلبة، يجب أن نصدق أن الجهاز قد لا يأتي مع شاحن، ولن يكون ذلك مفاجئا لأن هواتف شاومي الرئيسية التي تم إصدارها هذا العام لا تحتوي على شاحن مدرج في العلبة.

ومع ذلك، توفر شاومي خيارا للمشترين للحصول على شاحن مجانا. لذلك هناك احتمال أن يحدث نفس الشيء مع Mi Pad 5، كما يُظهر الملصق علبة ثانية لكن باللون الأسود، وهو مغطى جزئيا بالعلبة البيضاء للجهاز. وكشفت صورة مسربة على موقع Weibo الصيني أن هذه هي علبة الجهاز.

وتشير التسريبات إلى أن شاومي تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة أجهزة Mi Pad 5، على أن تضم الأجهزة معالج Snapdragon 870، و Snapdragon 860.

تتضمن سلسلة Mi Pad 5 المرتقبة من شاومي كلا من أجهزة Mi Pad 5 وMi Pad 5 Pro وفقا للتوقعات، من المقرر أن يدعم كلا الإصدارين تقنية الشحن السريع بقدرة 67 واط، كما يأتي الجهازان بقدرة بطارية 8750 مللي أمبير.

تتميز الإصدارات الثلاثة بشاشة IPS LCD بحجم 10.9 بوصة بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هيرتز، ومعدل لمس 240 هيرتز، كما تتميز الأجهزة بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، أيضا من المقرر أن تدعم الشاشة قلم stylus، بعدد 4096 من مستويات النقر.

كما تدعم أجهزة Mi Pad 5 حافظة لوحة المفاتيح، التي تأتي بموقع مخصص لتثبيت قلم stylus، وقد كُشِف عن تصميم حافظة لوحة المفاتيح في تسريبات مصورة نشرت مؤخراً بالفعل، ومن المتوقع أن تضم الأجهزة اللوحية إعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية بتصميم يحاكي Mi 11، أيضا من المقرر أن تنطلق الإصدارات الثلاثة بواجهة MIUI 12.5.