  استدعاء نحو 16 ألف سيارة كيا ”سبورتاج” بسبب عيب خطيربالسعودية 

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، استدعاء أكثر من 16 ألف سيارة من نوع كيا "sportage" من موديلات 2016 وحتى 2021 بسبب وجود عيب خطير قد يؤدي إلى نشوب حريق.
وحسب بيان وزارة التجارة السعودية، تم استدعاء 16.372 مركبة من نوع كيا "Sportage" سنة الصنع 2016-2021.
وأوضح البيان أن "سبب الاستدعاء هو وجود خلل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)".
وأشار البيان أن "هذا العيب قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرك".
كما دعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
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