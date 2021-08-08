نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إخفاء البرامج في الايفون من الإعدادات iOS بدون برامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إخفاء البرامج في الايفون من الإعدادات من المعلومات التي يرغب في الاطّلاع عليها عدد كبير جدًا من الأشخاص من مستخدمي أجهزة الجوال الذكية من فئة الآيفون ، وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية ومنع وصول المتطفلين إلى هذه البرامج ، ولذلك سوف يتم لاحقًا توضيح كيفية إخفاء التطبيقات من الأيفون بدون الحاجة إلى أي تثبيت أي برامج على الجوال عمر ما سوف يتم سرده من أسطؤ وفقرات بثقفني.

طريقة إخفاء البرامج في الايفون بدون برامج

هناك طريقة سهلة وسريعة يُمكن من خلالها إخفاء التطبيقات والبرامج من شاشة الأيفون دون الحاجة إلى استخدام برامج أو إضافات على الجهاز، مثل:

الضغط باستمرار على أيقونة أحد التطبيقات إلى أن يبدأ في الاهتزاز من أجل إنشاء مِلَفّ جديد ، ويمكن أن يحمل هذا المِلَفّ اسم (تطبيقات مخفية).

يلي ذلك سحب الأيقونة إلى أيقونة تطبيق آخر ، لكي يتكون المجلد وبه بعض التطبيقات.

الآن يُمكن تحديد أي تطبيقات أو برامج يرغب المستخدم في إخفائها ووضعها داخل هذا المِلَفّ.

يمكن ترتيب التطبيقات المحفوظة داخل مِلَفّ التطبيقات المخفية بحرية تامة.

يلي ذلك فتح مِلَفّ (التطبيقات المخفية) والضغط على أي تطبيق يرغب المستخدم في إخفائه وسحبه إلى الجهة اليمنى وذلك بالتزامن مع الضغط باستمرار على رمز Home ، وبذلك سوف يتم إخفاء التطبيق تمامًا.

طريقة إخفاء البرامج في الايفون من الإعدادات iOS

هناك طريقة أخرى يُمكن من خلالها إخفاء بعض التطبيقات من الشاشة الرئيسية عبر جهاز الآيفون الأصلي وذلك من خلال الإعدادات الأساسية للجهاز على جهاز الكمبيوتر، وهي على النحو التالي:

الذَّهاب إلى أيقونة الإعدادات الرئيسية على الجهاز، والنقر عليها.

الضغط على (عام).

ومن الخيارات الظاهرة يتم النقر على (القيود).

سوف يطلب الجهاز من المستخدم البَدْء في إعداد كلمة مرور جديدة وهي تختلف عن كلمة السر الرئيسية الخاصة بجهاز الآيفون.

هنا على المستخدم البَدْء في تحديد أي تطبيقات أو برامج لا يرغب في إخفائها، مع العلم أنه لن يتمكن من الوصول إلى أي برامج سوف يتم إخفائها إلى عبر كلمة المرور الجديدة الذي قد قام بتعيينها في الخطوة السابقة.

طريقة اخفاء تطبيقات الايفون المساعد الصوتي

هناك العديد من الإجراءات التي يثمكن إتمامها على أجهزة آبل سواء طريقة حذف برامج الآيفون أو إخفاء التطبيقات أو غيرها ، وتُجدر الإشارة إلى أن شركة آبل قد قامت بـِ توفير خاصة جديدة مميزة للغاية في أجهزة الآيفون وهي خاصة بالمساعد الصوتي المعروف باسم (سيري)، ويمكن إخفاء تطبيقات الجهاز عبر هذه الخاصية من خلال الخطوات التالية:

يتم أولًا تفعيل المساعد الصوتي سيري على الجوال.

ثم الضغط باستمرار على أيقونة أي تطبيق يرغب المستخدم في إخفائه.

ثم النقر على زر هوم Home.

يتم تحريك البرنامَج يمينًا ويسارًا إلى أن يختفي من على الشاشة.

وبذلك يكون قد تم توضيح طريقة إخفاء البرامج في الايفون من الإعدادات iOS بدون برامج أو ضرر للجهاز ، وخصوصًا أن نظام التشغيل على أجهزة الآيفون من الأنظمة لمعرفة نوعًا ما فيما يخص التأمين والخصوصية للمستخدم، لكي لا يصل أي شخص آخر بخلاف صاحبه إلى أدق معلومات وبيانات الجهاز.