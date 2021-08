نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبتكرة لتسريع الإنترنت 3 أضعاف وحل مشكلة بطء التحميل نهائياً بدون برامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة مبتكرة لتسريع الإنترنت 3 أضعاف وحل مشكلة بطء التحميل نهائياً بدون برامج، يعاني الكثير منا في الفترة الراهنة من أزمة بطء سرعة الإنترنت، ويسعى كل شخص مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي إلى الحصول سرعة اتصال عالية للإنترنت، خاصة مع استحواذ عالم السوشيال ميديا على عدد ساعات كبير من اليوم. لا تقلق فكل ما عليك هو تغيير بعض إعدادات في صفحة الراوتر فقط بدون الحاجة إلى استخدام أي برامج، ومن خلال تلك الإعدادات سوف تتمكن من تسريع الاتصال بشبكة الإنترنت وحل مشكلة بطئ التحميل نهائياً.

تسريع الإنترنت عبر صفحة الراوتر

لكي تتمكن من تسريع الإنترنت بشكل فعال يجب أن يكون لديك معلومات كافية عن أمرين، الأمر الأول هو ال IP الخاص بصفحة الراوتر وغالباً يكون 192.168.1.1، والأمر الثاني الذي يجب معرفته لزيادة سرعة النت هو الـ User Name والباسوورد الخاصين بصفحة الراوتر، حيث نجد الـ User Name والباسورد في ظهر مجسم الراوتر ذاته، وهناك أنواع قديمة من أجهزة الراوتر تكون فيها الـ User Name والباسورد هي admin و admin بالحروف الصغيرة.

حل مشكلة بطء التحميل نهائياً

يتم فتح صفحة متصفح سواء كان من خلال الكمبيوتر أو الهاتف، ثم يتم كتابة رقم ال IP في قائمة البحث والنقر على Enter حتى يتم فتح صفحة تسجيل الراوتر، يتم كتابة الـ User Name والباسوورد والنقر على login ثم يتم الضغط على قائمة Internet. تظهر صفحة جديدة بها خيارات عدة في أقصى اليسار يتم النقر على الإختيار الثاني وهو WAN، وللتخلص من مشكلة بطء الإنترنت نهائياً يتم النقر على سهم DSL Connection حتى يتم ظهور الخيارات الخاصة بها، ثم يتم النقر من خلالها على PVC0 وهو الخيار الخامس.

بعد النقر على خيار PVC0 من خيارات DSL Connection تظهر قائمة فرعية، قم بتغيير MTU Mode من AUTO إلى MANUAL، وتغييرها من 1492 إلى 1420 ثم النقر على APPLY، تلك الطريقة مضمونة النجاح لتسريع الإنترنت 100 %، وعند محاولتك تحميل ملف ما سوف تلاحظ أن سرعة التحميل قد زادت بشكل ملحوظ، كما سوف تتخلص من مشكلة بطء الألعاب وتوقفها مع زيادة سرعة اتصالك.