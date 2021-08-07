نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أيفون 13 برو ماكس مزايا جديدة بكاميرا رباعية فائقة بهاتف آيفون 13 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات أيفون 13 برو ريفيو جديد عن مواصفات هواتف 13 برو IPhone المقرر إصداره الشهر القادم، فتتواصل معلومات عن هاتف أيفون الجديد، ومنذ أشهر توالت تسريبات عن مزايا هاتف شركة أبل الجديدة أيفون 13 برو الذي سوف يصدر بأكثر من شكل مثل أيفون 12 بكل إصداراته من أيفون 13 ميني إلى أيفون 13 برو ماكس وكل هاتف له ميزة مخصصة له وسعر خاص أيضا، والآن يوجد تسريبات جديدة تخص هاتف IPhone 13 pro، حيث تشير مجلة فوريس الأمريكية من أقرب مجلات المقربة جدا إلى شركة أبل، بأن إصدار الهاتف الجديد سوف يصدر معه سماعات AirPods3، وأن التصميم المخصص للسماعات سوف يعتمد على إير بود برو خاصية مميزة، مع خاصية الشحن اللاسلكي وستكون بسعر عالي عن معتاد طرحه للمميزتها الكثيرة.

ريفيو تسريبات مواصفات هاتف IPhine 13 pro الحديث

ستعمل السماعات على تحسين مختلفة مرتبطة بمساعد صوتي الملقب سيري، كما تتميز السماعات الأير بودز إلى إنها تعمل على تخفيف تأثيرات الصوت الخارجية خاصة أثناء المكالمات أو عند الاستماع إلى الأغاني والفيديوهات، ووظائف أخرى للسماعات منها التحكم في مستوى الصوت بسهولة.

مزايا هاتف أيفون 13 برو

تتميز مجموعة هواتف iPhone 13 Pro بإن لها شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ويعتبر تلك من أعلى معدلات تحديث الشاشات، والتي لها ميزة خاصة بمشاهدة الأفلام بأعلى جودة والألعاب الثقيلة يمكن الخوض بها بدون أنقطاع تكون مستمرة.

كما أن الكثير قد أنتظر تلك الميزة من هواتف أيفون لإن الإصدار الأخير من هواتف أيفون 12 قد تم إصدارها بتحديث 60 هرتز بالثانية، وتلك المعدل يعتبر ضعيف بالنسبة إلى إمكانيات الهاتف.

كما أن الهاتف يحمل ميزة بأن بطارية IPhone 13 Pro Max، جاءت كبيرة بسعة 4352 مللي أمبير بالساعة، وجاء هاتف أيفون 12 برو ماكس بسعة منخفضة عن إصدار هاتف أيفون الجديد فقد بلغت 3678 مللي أمبير.

وأما عن بطارية هاتف أيفون 13 برو جاءت بسعة 3095 مللي أمبير في الساعة مقارنة مع سعة بطارية هاتف أيفون 12 برو التي بلغت 2819 مللي أمبير في الساعة.

سعر أيفون 13 برو ماكس

من متوقع أن يبلغ سعر هاتف IPhone 13 Pro، الإصدار الجديد حوالي 1000 دولار أمريكي. أي حوالي 16 ألف جنيه مصري تقريبا تلك الأسعار تقريبية وليست أكيدة. سعر هاتف iPhone 13 Pro Max، فمن متوقع أن يكون 1100 دولار أمريكي أي حوالي 18 ألف جنيه مصري. وفق موقع Tom’s Guide، فإن سعر هاتف آيفون 13 من متوقع أن تشمل عدد 3 هواتف فقط بكل هاتف نوع وخاصية مختلفة، فمن متوقع أن يكون الهاتف ذات حجم صغير أو هاتف آيفون 13 ميني لن ينضم إلى مجموعة هواتف آبل آيفون 13، وستكون قريبة من سعر هاتف آيفون 12 حوالي 800 دولار أمريكي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري في الوقت الحالي، وكما ذكرنا فإن الأسعار ستختلف من هاتف للآخر وفق مساحة هاتف ورامات ولكن متقف مع حجم بطارية والشاشة تقريبا.

مزايا كاميرا آيفون 13 برو

الكاميرا بالهاتف من أبرز تحديثات شركة آبل بإصدار هاتفها الجديد، وستكون مختلفة في كل من آيفون 13 برو ماكس وايفون 13 برو، كما أن شركة آبل أعلنت استخدام خاصية LTPO، ووفق تسريبات فإن كاميرا iphone 13 pro max، من مواصفاتها الجديدة بأنها بتركيز ثابت ff، وضبط تلقائي الصورة بخاصية AF، Kuo، ونشر فيديو حديث عبر قناة شهيرة على موقع اليوتيوب بأن آيفون 13 سيأتي بكاميرا فائقة الاتساع عالية جودة غير مسبوقة.

سعر iphone 13 pro max في الإمارات

من متوقع أن يكون سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس داخل دولة الإمارات والذي من مقرر طرحه في شهر سبتمبر القادم من شركة آبل أمريكية في بنحو 5039 درهم إماراتي.

تحديثات أخيرة عن سعر آيفون 13 برو ماكس بمصر

من متوقع أن يبلغ سعر هاتف آيفون 13 pro max داخل مصر، بعد الإعلان الرسمي أن يكون بنحو 19999 جنيه مصري.