نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة واتساب جديدة View Once وطريقة تفعيلها بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المستخدمين من تطبيقات المراسلة الفورية، فقد أعلن تطبيق الواتساب عن إطلاق العديد من المميزات الجديدة التي يبحث عنها المستخدم، ومن ضمن هذه المميزات الجديدة إطلاقه ميزة View Once التي يتم استخدامها في الأسرار بين الأشخاص، ونذكر من خلال هذا المقال أن هذه الميزة هي من أهم وأكثر الميز التي يتم البحث عليها خلال هذه الفترة بعد أخر إصدار تم الإعلان عنه، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال كافة تفاصيل ميزة واتساب الجديدة View Once وكيفية تفعيل هذه الميزة بالخطوات.

ميزة واتساب جديدة View Once :

تعد ميزة View Once من أكثر الميزات التي تجذب المستخدم خاصة بعد الإعلان عن الإصدار الأخير الذي يضم العديد من المميزات الرائعة والمفيدة ومنها ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، وإخفاء مؤشر قراءة الرسائل وإخفاء الاستوري، حيث يتم استخدام هذه الميزة في أمور حساسة جداً، مثال على استخدام هذه الميزة في حالة رغبة المستخدم في إرسال معلومات سرية إلى الطرف الآخر ولا يرغب في معرفة أحد لهذه المعلومات فيقوم بتفعيل هذه الخدمة، بالإضافة إلى العديد من المميزات المختلفة.

كيفية استخدام ميزة العرض لمرة واحدة للرسائل والفيديوهات والمحادثات:

يجب على المستخدم تحديث التطبيق للحصول على آخر إصدار تم إطلاقه، لكي يتمتع كلاً من الطرفين المستخدمين للتطبيق الميزات الجديدة، حيث يتم تفعيل هذه الميزة إذا كنت أنت والشخص الذي تريد أن ترسل له رسائل وصور أو فيديوهات يمتلكن نفس الإصدار الجديد من التطبيق وفقاً لأخر تحديث، نجد أن الأيقونة الجديدة للعرض مرة واحدة موجودة بجانب مربع الدردشة أثناء الكتابة، ويتم الضغط عليها وتفعيل هذه الخدمة بشكل مباشر في كل الرسائل والفيديوهات.

ونذكر من خلال هذا المقال أن تفعيل هذه الميزة بكل سهولة ويسر دون وجود مشكلة، فمجرد تفعيل هذه الخدمة قبل إرسال الرسالة أو الصورة أو الفيديو الذي يرغب في إرساله يتم حذف تلقائياً بعد التأكد من أن الطرف الثاني شاهده واستلم الرسالة، وقد شملت المميزات ضمن الحديثات الأخيرة ميزة فتح التطبيق بدون انترنت، وميزة فتح أكثر من حساب واحد على نفس الرقم.