كيفية شحن رصيد فورت نايت والحصول على نقاط V-Bucks Fortnite

تتواصل عمليات البحث من قبل الكثير من اللاعبين عم شحن رصيد فورت نايت والحصول على نقاط V-Bucks Fortnite، حتى يتسنى لهم شراء العناصر الأساسية والألبسة والسكنات والأسلحة والذخيرة، كذلك شراء الدروع التي يتم استخدامها كحماية من هجمات المخلوقات الشبيهة بالزومبي التي تخرج من مناطق معينة تهاجم الباقي، إلا أن اللعبة سمحت ببناء الأسلحة والفخاخ للمشاركة في القتال ضد موجات من هذه المخلوقات التي تحاول تدمير الأهداف، وهو ما يمكن استخدام ما قمت بشرائه من مهام لحمايتك، حيث أن العبرة في اللعبة هي البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

الحصول على الهدايا والجوائز

تتميز لعبة فورت نايت عن مثيلاتها من الألعاب الإلكترونية الأخرى، من تمكين اللاعبين من الحصول على مكافآت من خلال هذه المهام لتحسين مواصفات البطل، وفرق الدعم، وترسانة السلاح والمصائد، حتى يتسنى لهم القيام بالمهام على أكمل وجه، لاسيما الأكثر صعوبة منها، خاصةً في إصدار Fortnite Battle Royale، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في المسابقة العالمية الكبرى التي يمكنك فيها حصد آلاف الدولارات، مثل بطولة نيويورك الشهيرة، التي تقام على حلبتين دائرتين مزودتين بأجهزة الكمبيوتر بمشاركة نحو 30 دولة، ووصلت قيمة جوائزها إلى 30 مليون دولار كأحد أضخم جوائز الألعاب الإلكترونية.

شحن رصيد فورت نايت

أصبح في استطاعتك الآن شحن رصيد فورت نايت عن أي وقت مضى، بعد توفير عدد من طرق الدفع الإلكتروني المختلفة، التي تقوم بالخصم من رصيدك، بعد اختيار الوسيلة عبر الموقع الرسمي للعبة، ثم تسجيل رقم الآي دي الخاص بتلك البطاقة، ثم اختيار عدد وكمية النقاط والنقود التي تريد الحصول عليها، ثم موافق، وعلى الفور سيتم إضافة الرصيد الجديد إلى حسابك وبدء اللعب به واستخدامه بشكل طبيعي.

استرداد بطاقة V-BUCKS

الآن يمكنك استرداد البطاقات المُشتراة من متاجر البيع بالتجزئة، شريطة وجود حساب Epic Games لاسترداد رمز بطاقة V-Bucks، مع العلم أن شحن 108.000 عملة فيبوكس بحسابك تُكلفك قرابة الـ 500 دولار أمريكي، وشحن 54,000 عملة فيبوكس بحسابك في Fortnite، يكلفك 200 دولار أمريكي.