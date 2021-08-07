نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة وكيفية قراءة الرسائل المحذوفة في الواتساب بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل خبراء واتساب على طرح المزيد من المزايا والخواص الجديدة التى ينافس بها التطبيقات الأخرى والتي تجذب الكثير من مستخدميه ومحبي تطبيق الواتساب واليوم سوف نكتب عن ميزة وطريقة قراءة الرسائل المحذوفة في الواتساب بسهولة، وهذه ميزة ينتظرها الجميع منذ فترة وقد أعلن عنها من شركة واتساب، وتسمح ميزة الحذف في تطبيق التراسل الفوري واتساب بإلغاء الرسائل من جهاز المرسل، ومع ذلك، لا تزال هناك حلول تمكن المستلم من رؤيتها بعد حذفها، مثل تطبيق WAMR، الاختصار لعبارة استرداد الرسائل المحذوفة وتنزيل الحالة، ويتيح التطبيق استعادة الرسائل التي قد تحذف قبل قراءتها، وتنزيل تحديثات الحالة من واتساب.

كيفية عمل ميزة استعادة الرسائل المحذوفة واتاحة قراءتها مرة أخرى:

استخدام تطبيق WAMR:

للإستفادة من الميزة لابد من تثبيت الخاصية وتفعيلها على التطبيق وشرح خطوات تفعيلها وإستخدامها والإستفادة منها من خلال عدة خطوات، وخطوات التثبيت على التطبيق بالطريقة التالية: لتثبيت التطبيق، يجب تنزيله من جوجل بلاي وإعداده. يتعين تحديد التطبيقات التي سيلتقط شعاراتها، مثل واتساب، وتلجرام وانستجرام، وعند الانتهاء من الإعداد بالكامل، يمكن العثور على جميع الإشعارات الواردة، بما في ذلك الإشعارات المحذوفة داخل واجهة WAMR، وبمجرد أن يبدأ WAMR في الالتقاط، يمكن رؤية أي رسالة محذوفة في واجهة التطبيق، مصنفة حسب نوافذ الدردشة الفردية، تمامًا مثل شاشة واتساب الرئيسية.

خطوات عمل التطبيق:

بعد التأكد من نجاح هذه الميزة وتجريبها لفترة كبيرة من خلال خبراء التطبيق كان طرحها وتفعيلها على التطبيق فعليا من الأخبار السعيدة التى أسعدت عشاق واتس اب، ولعرض الرسائل المحذوفة، يتطلب WAMR الوصول إلى الإخطارات، ويسمح منح حق الوصول إلى الإشعارات التطبيق القدرة على استعادة الرسائل المحذوفة دون محاولة تسجيل الدخول إلى حساب واتساب المستخدم، وبعد الحصول على حق الوصول إلى الإشعارات، يستطيع التطبيق مراقبة الإشعارات الواردة، برسالة واردة على الهاتف عبر واتساب.

WhatsApp يطرح ميزة جديدة تتعلق بالصور والفيديو:

ومن المزايا العديدة التى طرحها أخيرا خبراء شركة واتساب ميزة تتعلق بالصور والفيديوهات، حيث قال القائمون على تطبيق التراسل الفوري WhatsApp إنه سيتم الإعلان عن تفعيل ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بإرسال الصور والمقاطع المصورة، خاصية مشابهة لتلك الموجودة في إنستجرام

تفاصيل الميزة الجديدة من WhatsApp

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب قد أعلن عن هذه الميزة منذ فترة كبيرة مما جعل الإعلان عن طرحها وتفعيلها لعملاء ومحبي التطبيق فرحة كبيرة عقب الإعلان عن تفعيل الميزة، فبحسب ما نشر موقع التطبيق على الإنترنت، تم تفعيل خاصية جديدة بميزة تبادل الصور والفيديوهات، وتتمثل الميزة بخيار العرض لمرة واحدة، حيث سيراها المستلم لمرة واحدة فقط، ليتم حذفها بشكل تلقائي بعد ذلك، وتعمل ميزة مماثلة لهذه على إنستغرام، ولكن يتوجب على الشخص المستلم النقر فوق زر لعرض الصورة أو مقطع الفيديو، فبمجرد الإغلاق، لن يكون الفيديو أو الصورة متاحين، ويحذر تطبيق واتساب من أن هذه الميزة لا تضمن للمستخدم عدم إمكانية حفظ الصور أو الفيديوهات في حال قام المستلم بحفظها على جهازه، وستكون هذه الميزة مفعلة على التحديث الأخير للتطبيق.